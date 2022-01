Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что «задержание кыргызского пианиста Викрама Рузахунова в Казахстане — единичный случай, не дающий повода сомневаться в серьезности террористической угрозы в стране». Об этом сообщает РИА Новости. «Это ничего не значит. Одиночный случай не повод для выстраивания каких-то тенденций, тем более на фоне таких крупномасштабных событий, которые имели место неделей раньше в Алма-Ате», — сказал Песков 11 января журналистам. Задержание Викрама Рузахунова Именно задержание Рузахунова и попытка силовиков Казахстана представить его, как безработного кыргызстанца, приехавшего на митинги за деньги, дала повод сомневаться в риторике казахских властей о «террористической угрозе извне». О задержании музыканта из Кыргызстана Викрама Рузахунова стало известно из ролика государственного казахского телеканала «Хабар 24». В эфире телеканала показали избитого мужчину, который рассказал, что он безработный кыргызстанец и участвовал в погромах в Алматы за $200. Власти Казахстана таким образом хотели показать, что в митингах участвовали граждане других стран и все это планировалось извне. Однако родственники, друзья и коллеги узнали в мужчине из видео кыргызского джазмена Викрама Рузахунова, который прилетел в Алматы на гастроли 2 января. В ответ на это МВД Казахстана сообщило, что задержанного кыргызстанца зовут Закир Убуров. Брат Убурова, который на самом деле Юбуров, подтвердил, что на видео казахского гостелеканала не Закир. По словам близких музыканта, Рузахунова пытали. После этого у посольства Казахстана в Кыргызстане прошел митинг в поддержку Рузахунова. На этом митинге был и глава ГКНБ Камчыбек Ташиев. По его словам, кыргызские власти недовольны тем, что кыргызстанцев в Казахстане пытаются выставить погромщиками. Глава ГКНБ сказал, что Викрам Рузахунов — не террорист и власти предпримут все усилия, чтобы спасти его. Возвращение пианиста в Кыргызстан После волны возмущений со стороны кыргызстанцев, спецслужбы Казахстана отпустили музыканта Викрама Рузахунова на свободу. Вечером 10 января он вернулся в Кыргызстан из Казахстана через контрольно-пропускной пункт «Ак-Жол — Автодорожный». Его привезли на машине кыргызских милиционеров. Журналистам, ожидающим Рузахунова на границе, не дали поговорить с джазменом. Однако позже представители МВД Кыргызстана привезли музыканта на площадь Победы в Бишкеке, где он ответил на вопросы. Он рассказал, что 2 января прибыл в Алмату по приглашению своего друга. 4 января начались протесты в стране и его друг «настоятельно рекомендовал» ему находиться дома и не выходить на улицу. 7 января он попытался вернуться в Кыргызстан, но на посту в селе Самсы по дороге Алматы — Бишкек его задержали военные Казахстана и поместили в камеру предварительного заключения. По словам джазмена, он оговорил себя на видео, которое было снято казахскими полицейскими. Джазмен подчеркнул, что сказал неправду, чтобы его освободили. Синяки и другие увечья, по словам музыканта, он получил в результате жесткого задержания со стороны казахских силовиков 7 января. Он опроверг пытки и добавил, что с ГКНБ Кыргызстана или КНБ Казахстана у него не было никаких тайных соглашений. Рузахунов уже находится дома, в кругу семьи и близких.

Facebook Notice for EU! You need to login to view and post FB Comments!