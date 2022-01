Бывшего первого вице-премьер-министра Тайырбека Сарпашева отпустили под подписку о невыезде. Информацию об этом «Клоопу» подтвердили в Первомайском райсуде. В суде сообщили, что меру пресечения Сарпашеву изменили вчера, 10 января. «Отпущен-водворен» 18 июня 2021 года Тайырбека Сарпашева задержали в рамках расследования уголовного дела по фактам коррупции на «Кумторе». По данным ведомства, он совершил «преступные действия в сговоре с высшим политическим руководством страны и представителями Centerra Gold Inc.». Отмечалось, что Сарпашев, занимая ответственные должности в правительстве и в интересах компании Centerra Gold Inc. препятствовал разработке и принятию проекта Закона «О ледниках». «Более того, согласно преступному сговору, он внес на рассмотрение парламента страны дополнения в Водный кодекс республики, позволяющий ЗАО «Кумтор Голд Компани» вести разработку на ледниках, расположенных на руднике Кумтор, что привело к разрушению ледников Лысый и Давыдова», – сообщали в ведомстве. Но уже 30 июня Сарпашева отпустили на подписку о невыезде — экс-чиновник заключил сделку со следствием. В суде сообщили, что Сарпашев будет под подпиской о невыезде до окончания досудебного заседания и судебного производства. Однако 14 октября у следствия появилась информация о том, что Сарпашев может сбежать из страны и его снова водворили в СИЗО ГКНБ. Кроме того, экс-вице-премьер дал показания, которые позже были опровергнуты. Сведения, предоставленные им в рамках сделки со следствием, якобы не подтвердились. Коррупция на Кумторе 11 августа ГКНБ озвучил предварительные итоги расследования по «Кумтору». В ГКНБ отметили, что следствие собрало доказательства и «пришло к обоснованным выводам о масштабной коррупции на протяжении всего периода сотрудничества с канадскими инвесторами “Камеко” и Centerra Gold Inc.» при заключении соглашений, различных дополнений и изменений, связанных с работой рудника Кумтор. В Госкомитете подчеркнули, что условия соглашений «не отвечали коренным интересам народа Кыргызстана». Из-за первых соглашений по Кумтору в розыск объявили: второго беглого президента Кыргызстана Курманбека Бакиева, его сына Максима Бакиева, бывшего директора Госагентства геологии и недропользования Капара Курманалиева, председателя совета директоров Андрея Елисеева, представителя инвестора Андрея Сазанова.

