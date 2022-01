Четверых кыргызстанцев, задержанных в Алматы по подозрению в участии в беспорядках, освободят 11 января. Об этом пишет «Азаттык» со ссылкой на генерального консула Кыргызстана в Алматы Назарали Арипова. По его словам, личности всех четверых граждан Кыргызстана установлены. Ими оказались Закир Юбуров (1990 года рождения), А. Хуров (1991), И. Мачо (1987) и А. Джиншанло (2001). Фото: КНИА «Кабар». Всего по данным ГКНБ на вечер 10 января, в Казахстане задержали 5 кыргызстанцев. Пятого задержанного — музыканта Викрама Рузахунова — вечером 10 января вернули на родину. Ранее в связи с задержанием кыргызстанцев МИД страны направил ноту в Казахстан. Также по словам Арипова, из Алматы в Бишкек возвращаются более 150 граждан Кыргызстана. Генконсул отметил, что дипломаты оказали помощь и содействие каждому кыргызстанцу, который хотел вернуться на родину. Всего на 10 января известно о двух погибших кыргызстанцах в результате беспорядков в Казахстане. Один из них 32-летний Азиз Мусаев, который работал в Алматы фитнес-тренером. В институте омбудсмена Кыргызстана 10 января рассказали о Баялы Торогелдиеве, которого со слов родственников силой увели на допрос и избили в Шымкенте. В этом же городе, правозащитники сообщили о задержании 38 кыргызстанцев. Позже в МИД подтвердили их задержание, но сообщили, что после проверки кыргызстанцев отпустили. Вечером 10 января в ГКНБ попросили кыргызстанцев, находящихся или проживающих в Казахстане, проявить спокойствие и понимание при проверочных мероприятиях. «В настоящее время правоохранительные органы Казахстана продолжают подвергать соответствующей проверке граждан, в том числе Кыргызстана, которые отпускаются после необходимых проверочных мероприятий, в связи с чем просит соотечественников, пребывающих в Казахстане проявить спокойствие и понимание», — обратились в ГКНБ Кыргызстана. Читать по теме: «Я очень рад, что жив и здоров». Рузахунов рассказал, почему оговорил себя

