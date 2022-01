Гендиректор информагентства «Фергана» Даниил Кислов сообщил, что их сайт заблокировали на территории Казахстана. По словам Кислова, в министерстве информации ему прислали письмо, в котором назвали одну из статей агентства «заведомо ложной», и отметили, что она создает опасность для казахстанского общества и государства. Гендиректор ответил на письмо ведомства и попросил указать, какая именно информация является неправдивой. «Моя статья касалась роли членов семьи бывшего президента Нурсултана Назарбаева в январских беспорядках в стране. Прошу министерство информации указать, что именно в ней является “заведомо ложной информацией” и “создает опасность для казахстанского обществ и государства”», — написал Кислов. Также Кислов рассказал, что в Казахстане блокируют многие зарубежные СМИ, вдобавок отключают интернет по несколько часов в день, несмотря на сообщения об урегулировании ситуации в стране. «Расцениваю письмо министерства, как давление на независимое СМИ и препятствование выражению свободе слова», — написал Кислов, и добавил, что госорганы должны объяснить, где журналист допустил ошибку, при этом предоставляя четкие факты и документы. Блокировка «Ферганы» в России Информиздание «Фергана» работает с 1998 года. В основном, журналисты освещают события в Центральной Азии. В разное время, доступ к ресурсу блокировали в Кыргызстане, Казахстане, Таджикистане, Туркменистане и Узбекистане. В 2019 году Российская федеральная служба по надзору в сфере связи (Роскомнадзор) заблокировала к нему доступ, и запретила на территории России. Редакция издания заявляла, что не получала от представителей Роскомнадзора никаких предупреждений и причины блокировки им неизвестны. «Мы понятия не имеем, к какой именно информации, опубликованной у нас, и у кого возникли претензии. Но Роскомнадзор уже поспешил внести нас в реестр и ограничил доступ к странице», – говорится в редакционном сообщении. Журналисты отметили, что по российскому закону, порядок блокировки обязывает уведомить владельца сайта о наличии запрещенной информации и о необходимости ее удалить. Если владелец сайта не принимает необходимых меры, доступ к ресурсу блокируется. Но уже через несколько дней Роскомнадзор снова разрешил сайту вести свою информационную деятельность в стране. Назарбаев и митинги Митинги в Казахстане начались 2 января 2022 года в Мангистауской области из-за повышения цены на сжиженный газ. Сначала демонстранты требовали снижения стоимости голубого топлива, а затем отставки действующей власти и снятия неприкосновенности с первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. Самый популярный лозунг: «Шал, кет!» («Старик, уходи!»). В итоге на фоне протестов правительство Казахстана ушло в отставку, которую принял президент Касым-Жомарт Токаев. Также он занял пост в Совбезе. Пресс-секретарь елбасы Нурсултана Назарбаева заявил, что первый президент Казахстана сам передал своему преемнику Касыму-Жомарту Токаеву полномочия. По словам Айдоса Укибая, Назарбаев «сам принял решение передать пост председателя Совета безопасности» Токаеву, «так как хорошо осознавал, что беспорядки и террор требовали оперативного, жесткого и бескомпромиссного ответа от руководства страны». Нурсултан Назарбаев был первым президентом Казахстана и правил страной почти 30 лет. Назарбаев покинул свой пост в марте 2019 года и предложил Токаева на пост главы государства. После ухода с поста президента Назарбаев возглавил Совет безопасности Казахстана. Эту должность он мог занимать пожизненно, закон об этом принял парламент еще в мае 2018 года. Выглядело это как двоевластие — Назарбаев занимал важный пост с большими полномочиями и был лидером нации, члены его семьи занимали должности в разных органах, а министерства возглавляли его ставленники. Он даже поехал на неформальную встречу лидеров стран СНГ в Санкт-Петербург в декабре 2021 года, хотя лидер Казахстана — это Токаев. Токаев тоже был на встрече. Обращение в ОДКБ 5 января Токаев обратился к членам ОДКБ и попросил поддержки для «преодоления террористической угрозы». Обращаясь к членам ОДКБ, Токаев назвал «террористами» демонстрантов, которые требовали снижения цен на сжиженный газ и снятия неприкосновенности с первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. Также он заявил, что «будет действовать максимально жестко» по отношению к митингующим. 6 января власти Казахстана начали стрельбу по демонстрантам в Алматы, называя это «зачистками» и «антитеррористической операцией». В МВД заявили, что были «ликвидированы» десятки человек. Скорее всего, под словом «ликвидированы», подразумевается то, что демонстрантов убили. К вечеру казахские СМИ стали сообщать о том, что власти вели огонь по мирным демонстрантам и несколько человек были убиты. 7 января президент Казахстана дал приказ правоохранителям и армии «открывать огонь без предупреждения по преступникам и террористам». Токаев заявил, что «бандитов» и «террористов» нужно уничтожить и это будет сделано в ближайшее время.

Facebook Notice for EU! You need to login to view and post FB Comments!