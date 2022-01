В Министерстве иностранных дел Кыргызстана опровергли информацию о том, что кыргызстанца Баялы Торогелдиева избили и задержали в Шымкенте. Торогелдиев живет и работает в Казахстане на постоянной основе. Ранее в институте омбудсмена Кыргызстана, опираясь на слова родственников сообщили, что Торогелдиева силой увезли на допрос, избили, задержали и он находится в «тяжелом состоянии без доступа к медицинской помощи». В МИДе назвали эту информацию «не соответствующей действительности». «Сотрудники министерства поддерживают связь с Баялы Торогелдиевым, он находится у себя дома в безопасности и здравии», — сообщили в ведомстве днём 11 января. До этого утром в сети появилось видео с самим Торогелдиевым. На записи кыргызстанец говорит, что у него «всё хорошо» и просит «не беспокоиться». Что говорят в Институте омбудсмена? Заместитель омбудсмена Кыргызстана Альберт Колопов в интервью «Клоопу» рассказал, что 10 января к ним обратились сестры и барт Торогелдиева. «Они были на личном приёме у меня. Оставили официальное заявление. Они [рассказали], что у него [Баялы Торогелдиева] ночью взломали дверь, вытащили из дома, посадили в машину и увезли в РОВД. Поздно, в 12 часов ночи сильно избили его и оставили дома. [Сестры и брат] сказали: “Не можем связаться. Связи нет. Просим вас помочь срочно”. Буквально плакали у нас», — говорит он. По словам Колопова, Институт омбудсмена сразу же направил письмо своим «казахским коллегам» и в МИД Кыргызстана. «[Пресс-релиз распространили], чтобы оповестить общественность», — добавил он. Колопов также сказал, что брат Торогелдиева настаивает — Баялы был избит. По словам брата, к Баялы приходил казахский участковый и сказал кыргызстанцу написать заявление, что у него все хорошо. Также, по словам брата, после этого было снято видео. По словам Кополова, брат Торогелдиева предполагает, что участковый провел с Баялы «беседу профилактического характера». «Чтобы он [Баялы Торогелдиев] сказал, что ничего не было. На самом деле [брат Торогелдиева] говорит, что [Баялы] избили», — рассказал он. Заместитель омбудсмена сообщил, что Торогелдиев живёт и работает на рынке в Казахстане и его брат предполагает, что он «опасается и боится за завтрашний день». «Мы [уже] направили нашему коллеге в Казахстане письмо, чтобы он оказал содействие, получил доступ или правовую помощь оказал. Сейчас [11 января] после обеда у нас будет встреча с правозащитными организациями, где мы будем обсуждать наши дальнейшие действия. Мы сейчас работаем над этим. Если какие-то права нарушаются, то мы будем меры принимать в рамках нашего мандата», — отметил он. Протесты в Казахстане и задержанные кыргызстанцы Протесты в Казахстане начались 2 января на западе страны в городе Жанаозен. Там жители возмутились ростом цен на сжиженный газ и вышли на мирный протест. Через несколько дней на митинги вышли жители и ряда других городов, а экономические требования переросли в политические. Протестующие стали требовать отставки действующей власти и снятия неприкосновенности с первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. В итоге в ночь с 4 на 5 января правительство Казахстана ушло в отставку. Но протесты не прекратились, а вовсе переросли в вооруженные столкновения демонстрантов с силовиками. Наиболее тяжелая ситуация сложилась в Алматы, где столкновения сопровождались погромами. На фоне непрекращающихся протестов президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назвал протестующих «террористами», которые прошли обучение за рубежом. 8 января МВД Казахстана страны сообщило, что по факту беспорядков задержаны тысячи человек, в том числе иностранные граждане. «В одном из сел Алматинской области задержаны более 100 человек. По предварительным данным задержаны граждане соседнего государства», — сообщили в ведомстве. По данным ГКНБ Кыргызстана на вечер 10 января, в Казахстане задержали 5 кыргызстанцев. Одного из них — музыканта Викрама Рузахунова — вечером 10 января вернули на родину. По словам генконсула Кыргызстана в Алматы Назарали Арипова личности остальных четверых граждан Кыргызстана установлены. Ими оказались Закир Юбуров (1990 года рождения), А. Хуров (1991), И. Мачо (1987) и А. Джиншанло (2001). Арипов сообщил, что их освободят 11 января. Также 10 января кыргызские правозащитники сообщили о задержании 38 граждан Кыргызстана в Шымкенте. Позже в МИД подтвердили их задержание, но сообщили, что после проверки кыргызстанцев отпустили. Всего на 10 января известно о двух погибших кыргызстанцах в результате беспорядков в Казахстане. Один из них 32-летний Азиз Мусаев, который работал в Алматы фитнес-тренером. В ГКНБ Кыргызстана попросили кыргызстанцев, находящихся или проживающих в Казахстане, проявить спокойствие и понимание при проверочных мероприятиях.

