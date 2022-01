Министр здравоохранения Алымкадыр Бейшеналиев дал интервью редактору издания «Новые лица» Лейле Саралаевой, в котором рассказал о дружбе с президентом Садыром Жапаровым. Непопулярные решения В интервью Бейшеналиев признался, что прежде, чем делать реформу или решать сложные вопросы об увольнении и закрытии медучреждений, он приходит к Садыру Жапарову. Тот, по его словам, всегда готов поддержать любое его «непопулярное» решение. «Я к нему прихожу и доказываю: “Вот, через некоторое время я непопулярные вещи для народа буду принимать”. Он меня спрашивает: “Как медик, как профессор, как академик, ты уверен, что это нужно в настоящее время?” Я говорю, что уверен», — сказал в интервью Бейшеналиев. *Алымкадыр Бейшеналиев один из самых скандальных кыргызских чиновников. За время своей работы он успел прорекламировать лечение ядовитым корнем аконита, который опасен для жизни. Кроме этого, его подвергли критике из-за реформ в системе здравоохранения. Парламент тоже пытался уволить Бейшеналиев с поста министра, однако этого так и не произошло. О знакомстве с Жапаровым Он также рассказал и историю знакомства с нынешним президентом. По словам министра, дружба между ними началась после того, как Жапаров профинансировал установку бюста к столетию Исы Ахунбаева. «В 2007 году мы отмечали столетие Исы Ахунбаева. Я мечтал установить бюст Ахунбаева в клинике Ахунбаева. Естественно, денег нет. Так как он иссык-кульский [родом], я обратился к Садыру Нургожоевичу: “Садыр Нургожоевич, помогите мне поставить бюст”. Он согласился. Мы в 2008 году к столетию поставили бюст в клинике Ахунбаева и в селе Тору-Айгыр, где он родился», — рассказал Бейшеналиев. После этого, отметил министр, у них и «пошла дружба». Бейшеналиев добавил, что у него есть и другие друзья, «состоятельнее» президента, но добрый друг Жапаров «всегда помогал в медицинском деле с открытием и проведением марафонов». Взаимная поддержка Бейшеналиев говорит, что и сам всегда старается поддержать Жапарова в трудную минуту. Так по его словам он посещал Жапарова пока он находился в колонии и осматривал его после *попытки суицида. *Этот инцидент произошел с Садыром Жапаровым в 2017 году, когда он был в заключении. Тогда Жапаров на вопрос сотрудника Службы исполнения наказаний сказал, что не помнит, почему нанес себе травму. «В шоковом состоянии был, я не помню уже ничего. […] Я не знаю ничего, вспомнил, что взял нож и порезался», — сказал тогда он. «Он говорил: “Устал от того, что мои дети, родственники, друзья – их всех пытают. Я не могу помочь им”. Говорил, чтобы помочь им, он хотел умереть. Говорит: “Может быть, тогда власть прекратит мучить моих детей”», — сказал о Жапарове Бейшеналиев. Он добавил, что были случаи, когда младших братьев Жапарова избивали так, что их было не узнать. «Его сына по имени Дастан [Жапаров] до такой степени пытали, и вид был такой. Я, как хирург, тоже переживал. Почему так делают? Естественно, он, как отец, родственник, наверное, думал как-то им помочь», — добавил министр. Об октябрьских событиях 2020 года Поделился Бейшеналиев и воспоминаниями об октябрьских событиях 2020 года, в результате которых Жапаров занял высокий пост сразу после освобождения из колонии. «Революцию сделал Садыр Нургожоевич. Когда мы 5 октября сидели, обсуждали, у нас была связь с колонией, где он сидел. Каждый раз он давал нам поручение: “Вставайте, идите туда, соберите людей”. То есть, он нас направлял. Потому что мы думали, что и когда делать. Он направлял. Когда мы его ночью освободили, он уже руководство взял на себя», — рассказал Бейшеналиев. Про пост министра Кроме этого министр рассказал и том, как занял свой высокий пост, который сохранил после смены кабинета министров. По словам Бейшеналиева, после того как Жапаров пришел к власти, в октябре 2020 года, он сказал Бейшеналиеву, что он будет министром. «Просто 13 числа [октября] через помощника сказал, чтобы я оделся в хорошую классическую форму и пришел в резиденцию. Когда я пришел в резиденцию, узнал, что меня уже назначили», — сказал глава минздрава. Вместе с этим Бейшеналиев сказал, что еще тогда понимал какую ответственность он несет, так как система здравоохранения Кыргызстана не в лучшем состоянии. «Ему я тогда сказал: “Садыр Нургожоевич, хорошо, я стал министром. Но я прошу вас, чтобы вы меня поддержали в моих реформах”. Просто так работать – у меня такого нет. Я должен делать реформы, делать непопулярные вещи, которые нужны для народа. Меня будут критиковать, [против] меня будут митинговать, Жогорку Кенеш будет выражать мне недоверие. Он сказал: “Я тебя поддержу. Работай. Если то, что ты делаешь, это для народа, то делай”. Вот так и поддерживает меня», — добавил Бейшеналиев.

