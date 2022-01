10 января Наццентр по предупреждению пыток провел экстренное заседание Координационного совета по вопросам защиты кыргызстанцев, задержанных в Казахстане. По итогам заседания Наццентр решил обратиться в Жогорку Кенеш и кабмин с просьбой создать межведомственную комиссию по мониторингу мест лишения свободы в Казахстане, где содержатся кыргызстанцы. В нее просят включить представителей Наццентра и медработников для того, чтобы они задокументировали следы пыток по принципам «Стамбульского протокола». Кроме того, Наццентр планирует обратиться в Подкомитет ООН по предупреждению пыток с просьбой обеспечить права кыргызстанцев на свободу от пыток и жестокого обращения в Казахстане. Задержанные кыргызстанцы Сообщения о задержаниях кыргызстанцев в соседней стране появляются с тех пор, как власти Казахстана заявили о роли в протестах и беспорядках «террористов», которых обучали за рубежом. 8 января МВД страны сообщило, что по факту беспорядков задержаны тысячи человек, в том числе иностранные граждане. «В одном из сел Алматинской области задержаны более 100 человек. По предварительным данным задержаны граждане соседнего государства», — сообщили в ведомстве, но не уточнили какого государства. 9 января МИД Кыргызстана сообщил, что в связи с недавними событиями в Казахстане под стражей оказались пятеро кыргызстанцев. Затем в МИД Кыргызстана подтвердили задержание 38 кыргызстанцев в городе Шымкент. По данным общественного фонда «Кылым Шамы», кыргызстанцев избили и отпустили ночью, но отобрали паспорта и у некоторых вымогали деньги. По данным МИД, кыргызстанцев задержали «в рамках проверочных мероприятий», после которых выпустили на свободу. Однако, в ведомстве не прокомментировали информацию об избиении, отбирании паспортов и вымогательства. Однако посол Кыргызстана в Казахстане Дастан Дюшекеев заявил, что задержанных кыргызстанцев в Шымкенте было не 38, а 15 и денег полиция у них не вымогала. По его словам, в отношении кыргызстанцев были составлены протоколы и их отпустили в тот же день. 11 января освободят и привезут в Кыргызстан четверых кыргызстанцев, задержанных в Алматы по подозрению в участии в беспорядках. По словам генконсула Кыргызстана в Алматы Назарали Арипова, личности всех четверых граждан Кыргызстана установлены. Ими оказались Закир Юбуров (1990 года рождения), А. Хуров (1991), И. Мачо (1987) и А. Джиншанло (2001). Также по словам Арипова, из Алматы в Бишкек возвращаются более 150 граждан Кыргызстана. Генконсул отметил, что дипломаты оказали помощь и содействие каждому кыргызстанцу, который хотел вернуться на родину. Всего на 10 января известно о двух погибших кыргызстанцах в результате беспорядков в Казахстане. Один из них 32-летний Азиз Мусаев, который работал в Алматы фитнес-тренером. Задержание Викрама Рузахунова Ранее общественный резонанс вызвало задержание джазового пианиста из Кыргызстана Викрама Рузахунова. 9 января казахстанский гостелеканал «Хабар 24» показал видео с избитым кыргызстанцем, который якобы участвовал в погромах за 90 000 тенге (около 15 тысяч сомов). На видео он сознается в том, что «приехал в Казахстан из Кыргызстана для участия в митинге». Несмотря на то, что имя задержанного не указывалось его родственники, коллеги и друзья узнали в нём Рузахунова. После этого МВД Казахстана пыталось убедить всех, что на видео не Рузахунов, а другой кыргызстанец — Закир Убуров. Брат Убурова, который на самом деле Юбуров, подтвердил, что на видео не Закир. Однако, по его словам, Закира Юбурова также задержали и родственники не знают о его местонахождении. Он 7 января пошел в мечеть и после планировал приехать в Кыргызстан к родственникам, но его задержали на блокпосту. В связи с задержанием кыргызстанцев МИД страны отправил Казахстану ноту протеста. 10 января Рузахунова освободили из-под стражи. Сейчас он находится в Кыргызстане.

