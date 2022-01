Пресс-служба Госкомитета национальной безопасности 11 января сообщила, что спецслужбы разыскивают причастных к похищению бизнесмена из Турции. Фото: ГКНБ По данным ГКНБ, в розыск объявлены 23-летний Ниязалы Махаматкарим уулу и 50-летний Болот Матраимов. Согласно следствию, подозреваемых разыскивают по статье «Похищение человека». «Лица возможно скрываются в арендованных квартирах и гостиничных комплексах, также при себе могут иметь огнестрельное оружие», — отметили в ведомстве. В ГКНБ добавили, что по этому делу ранее уже задержали трех подозреваемых и сотрудника ГУВД Чуйской области. О похищении турецкого бизнесмена в ГКНБ сообщили еще в декабре 2021 года. Тогда в ведомстве рассказали, что по делу о похищении бизнесмена задержаны сотрудники МВД, кыргызстанцы и иностранцы. Они вымогали у предпринимателя $3 млн. Следствие выяснило, что организатором похищения был друг и бизнес-партнёр турецкого предпринимателя. Он «нашел исполнителей и провел подготовительную работу». По данным спецслужбы, пострадавший прибыл в Кыргызстан 1 декабря. В аэропорту «Манас» под предлогом проверки документов его задержали и доставили в отделение милиции аэропорта. «Далее, под угрозой пистолета у него отняли все ценности — деньги, часы, телефон, ноутбук — и с мешком на голове вывезли в частный дом, где продержали пять дней», — рассказали в пресс-службе комитета. Позже похитители инсценировали переговоры с участием партнера. Так, они снизили выкуп до $400 тысяч. Оставили в качестве «заложника» его бизнес-партнера, отпустив турецкого бизнесмена.

