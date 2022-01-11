Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 11 января, выступая в мажилисе (нижняя палата парламента), объявил о завершении основной миссии миротворцев Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

По его словам, ситуация во всех регионах страны стабильная.

«Через два дня начнется поэтапный вывод контингента ОДКБ, он займет не более 10 дней», — цитирует Токаева vlast.kz.

Всего на территории более трёх тысяч военнослужащих стран-участниц ОДКБ — большинство из них из России. В состав ОДКБ входят Кыргызстан, Казахстан, Таджикистан, Армения, Беларусь и Россия.

Кыргызские военнослужащие в Казахстане. Скриншот с видео.

Протесты в Казахстане и ввод войск ОДКБ

Протесты в Казахстане начались 2 января на западе страны в городе Жанаозен. Там жители возмутились ростом цен на сжиженный газ и вышли на мирный протест. Через несколько дней на митинги вышли жители и ряда других городов, а экономические требования переросли в политические. Протестующие стали требовать отставки действующей власти и снятия неприкосновенности с первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева.

В итоге в ночь с 4 на 5 января правительство Казахстана ушло в отставку. Но протесты не прекратились, а вовсе переросли в вооруженные столкновения с силовиками в некоторых городах. Наиболее тяжелая ситуация сложилась в Алматы, где столкновения сопровождались погромами.

На фоне непрекращающихся протестов президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назвал протестующих «террористами». Тогда же он обратился к лидерам стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) с просьбой оказать помощь для «преодоления террористической угрозы».

В ночь на 6 января премьер-министр Армении и председатель Совета коллективной безопасности ОДКБ в этом году Никол Пашинян сообщил, что организация направит свои миротворческие силы в Казахстан.

Позже ввод войск одобрили в парламентах стран. Кыргызстан направил в соседнюю страну личный состав из 150 человек, 8 единиц бронетехники и 11 автомобилей.

По данным минобороны Кыргызстана, военнослужащие осуществляют охрану стратегического объекта ТЭЦ-2 в городе Алматы.

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