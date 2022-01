Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что в «террористической атаке» на Казахстан участвовали боевики из центральноазиатских стран, включая Афганистан. Его речь 10 января опубликовали на официальном сайте главы государства. Касым-Жомарт Токаев. Фото: Акорда Президент Казахстана назвал произошедшие трагические события беспрецедентным актом агрессии и посягательством на государственность. «У меня нет никаких сомнений, что это была террористическая атака. Хорошо организованный и подготовленный акт агрессии против Казахстана с участием иностранных боевиков преимущественно из центральноазиатских стран, включая Афганистан. Там также были боевики из Ближнего Востока. Замысел заключался в формировании на нашей территории зоны контролируемого хаоса с последующим захватом власти. Поэтому в Казахстане была начата антитеррористическая операция», — заявил Токаев. По его словам, насильственные действия террористов повлекли многочисленные жертвы среди сотрудников правоохранительных органов и мирных жителей. Также пострадало около 1300 объектов предпринимательства, совершены нападения на более чем 100 торговых центров, банков, сожжено около 500 полицейских машин. По оценке Касым-Жомарта Токаева, предварительный экономический ущерб государству может составить $2-3 млрд. Обвинения кыргызстанцев В соседнем Казахстане 2 января 2022 года начались митинги против повышения цен на сжиженный газ. Мирные акции вскоре переросли в столкновения митингующих и силовиков. Наиболее тяжелая ситуация развернулась в Алматы — в городе были случаи мародерства, поджогов, захвата административных зданий и вооруженных столкновений с силовиками. На фоне непрекращающихся протестов президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назвал протестующих «террористами» и обратился в ОДКБ с просьбой оказать помощь для «преодоления террористической угрозы». 6 января власти Казахстана начали стрельбу по демонстрантам в Алматы, называя это «зачистками» и «антитеррористической операцией». В МВД заявили, что были «ликвидированы» десятки человек. Скорее всего, под словом «ликвидированы», подразумевается, то что демонстрантов убили. Позже власти Казахстана заявили, что «террористы» были обучены за рубежом. Потом появилась информация, что среди задержанных на демонстрациях были иностранцы, в том числе «граждане соседнего государства», но какого — не уточнялось. В это время в информационном пространстве началась атака на кыргызстанцев. Сначала о якобы участии кыргызстанцев в погромах в Алматы говорил кримавторитет «Дикий Арман», которого политэксперты также связывали с беспорядками. После видео о кыргызстанцах начали записывать разные блогеры. После этого телеканал «Хабар 24» показал видео с избитым кыргызстанцем, который якобы участвовал в погромах за 90 000 тенге. Это всего 15 000 сомов и добраться до Казахстана из Кыргызстана, учитывая закрытые уже два года наземные границы, будет куда дороже. На видео мужчина говорит, что ему якобы оплатили перелет. Однако позже выяснилось, что задержанный — известный кыргызский пианист Викрам Рузахунов. 10 января стало известно, что его отпустили из-под стражи. Власти Кыргызстана сообщили как минимум о пяти задержанных кыргызстанцах. Однако в социальных сетях появляются сообщения о том, что задержанных кыргызстанцев в Казахстане может быть больше.

