Пресс-служба МЧС 11 января сообщила, что в Бишкеке в многоквартирном доме Октябрьского района погиб мужчина, которого придавило дверями лифта. Фото: МЧС По информации МЧС, погибшим был 38-летний мужчина, который выходил из лифта с ребенком в детской коляске. «Лифт по неизвестным причинам самостоятельно заработал, в результате несчастного случая мужчина погиб на месте. Ребенок не пострадал», — сообщили в МЧС. На месте инцидента работали шесть спасателей службы МЧС Бишкека.

