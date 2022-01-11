Пресс-служба МЧС 11 января сообщила, что в Бишкеке в многоквартирном доме Октябрьского района погиб мужчина, которого придавило дверями лифта.

Фото: МЧС

По информации МЧС, погибшим был 38-летний мужчина, который выходил из лифта с ребенком в детской коляске.

«Лифт по неизвестным причинам самостоятельно заработал, в результате несчастного случая мужчина погиб на месте. Ребенок не пострадал», — сообщили в МЧС.

На месте инцидента работали шесть спасателей службы МЧС Бишкека.