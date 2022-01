В Кыргызстан из Алматы 11 января вернули 150 кыргызстанцев. По данным МИД Кыргызстана, в числе возвратившихся на родину пожилые граждане, студенты и малолетние дети. Прибывшие кыргызстанцы рассказали журналистам, что с начала беспорядков сидели дома, переживали, не выходили на улицы и испытывали трудности из-за отсутствия интернета и связи. «[В Алмате] было очень страшно. Мы здесь точно такое же в Бишкеке переживали. Никто не выходил на улицу несколько дней. Потом мы начали искать [пути] как поехать, нужно [ведь] домой ехать и как появился интернет [узнали], что можно подойти к посольству и они вывозят граждан Кыргызстана», — рассказывает кыргызстанка Светлана, вернувшаяся из Казахстана. По словам кыргызстанца Александра Паленого, когда интернет в Казахстане отключили, там были включены только «проправительственные» Tengrinews.kz и «Хабар». «После того, как я пережил здесь революцию и увидел в [Алматы] разгромленные магазины и сожженные машины. Я понимал, что оттуда надо аккуратно уезжать и обратился к консулу», — рассказал он. Кыргызстанец отметил, что не верит информации о том, что кыргызстанцы участвовали в погромах в Казахстане и считает это «фейком». Как проходит эвакуация По словам генерального консула Кыргызстана в Алматы Назарали Арипова, к настоящему времени совершено пять рейсов, которыми вывезено 300 кыргызстанцев. «Люди, [которых вывезли], проживают на территории Казахстана или в гости приехали. Они ни в каких массовых мероприятиях и митингах не участвовали. Компетентные органы Казахстана это проверили», — рассказал он, отметив, что дипломаты «будут работать» с каждым гражданином Кыргызстана. Назарали Арипов. Скриншот с видео. По его словам, кыргызская сторона в ближайшее время организует еще несколько рейсов по вывозу своих граждан, которые обратились в генконсульство. «Вчера [10 января] была нестабильная ситуация в Шымкенте. Скорее всего, завтра или послезавтра из Шымкента тоже будем вывозить наших граждан», — сообщил он. 10 января кыргызские правозащитники сообщили о задержании 38 граждан Кыргызстана в Шымкенте. Позже в МИД подтвердили их задержание, но сообщили, что после проверки кыргызстанцев отпустили. Кроме того, родственники кыргызстанца Баялы Торогелдиева заявили, что его избили силовики в этом же городе. В МИДе Кыргызстана эту информацию опровергли, но родственники настаивают об обратном. Также по словам Арипова, на данный момент под стражей в Алматы находятся 4 кыргызстанца по подозрению в участии в беспорядках. Генконсул сообщил, что 11 января их выпустят. «Я с ними лично контактировал. Их не мучили. Никаких жалоб не было», — рассказал он. Ранее МИД Кыргызстана также подтвердил, что с казахстанской стороной достигнута договоренность об освобождении задержанных кыргызстанцев Закира Юбурова, А. Хурова, И. Мачо и А. Джиншанло. Протесты в Казахстане и задержанные кыргызстанцы Протесты в Казахстане начались 2 января на западе страны в городе Жанаозен. Там жители возмутились ростом цен на сжиженный газ и вышли на мирный протест. Через несколько дней на митинги вышли жители и ряда других городов, а экономические требования переросли в политические. Протестующие стали требовать отставки действующей власти и снятия неприкосновенности с первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. В итоге в ночь с 4 на 5 января правительство Казахстана ушло в отставку. Но протесты не прекратились, а вовсе переросли в вооруженные столкновения демонстрантов с силовиками. Наиболее тяжелая ситуация сложилась в Алматы, где столкновения сопровождались погромами. На фоне непрекращающихся протестов президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назвал протестующих «террористами», которые прошли обучение за рубежом. 8 января МВД Казахстана страны сообщило, что по факту беспорядков задержаны тысячи человек, в том числе иностранные граждане. «В одном из сел Алматинской области задержаны более 100 человек. По предварительным данным задержаны граждане соседнего государства», — сообщили в ведомстве. По данным ГКНБ Кыргызстана на вечер 10 января, в Казахстане задержали 5 кыргызстанцев. Одного из них — музыканта Викрама Рузахунова — вечером 10 января вернули на родину. Всего на 10 января известно о двух погибших кыргызстанцах в результате беспорядков в Казахстане. Один из них 32-летний Азиз Мусаев, который работал в Алматы фитнес-тренером. В ГКНБ Кыргызстана попросили кыргызстанцев, находящихся или проживающих в Казахстане, проявить спокойствие и понимание при проверочных мероприятиях.

