Глава кабмина Акылбек Жапаров 11 января освободил от должности замакима Сокулукского района Самагана Мурcалиева. Об этом сообщила пресс-служба кабмина. В ведомстве также добавили, что акиму этого района Курбанбеку Айтибаеву объявлен выговор. По словам Айтибаева, вышестоящее руководство недовольно тем, что замакима участвовал на церемонии открытия школьного girls friendly туалета в селе Нижний Чуй. Особенность таких туалетов в том, что в них есть комфортные условия для девочек — там есть закрывающиеся кабинки и горячая вода. Ранее в СМИ распространились фотографии с открытия уличного туалета, на котором присутствовал замакима — он перерезал красную ленту. Открытие girls friendly туалета в Сокулукском районе. Фото: Turmush Сам глава района в интервью изданию Turmush отметил, что замакима Мурcалиев был приглашен на открытие компьютерного класса в селе Камышановка, который обустроили спонсоры. Там, по его словам, спонсоры попросили ознакомиться замакима с туалетом, который построили в селе Нижний Чуй. «Это организовывалось не специально, намеренно туда никто не ездил. Когда приехал [замакима], то спонсоры подготовили красную ленточку и организовали церемонию открытия. Государство средства на строительство туалета не выделяло. Мой заместитель не стал отказывать спонсорам, поехал и принял участие, перерезал ленточку», — рассказал он. Открытие girls friendly туалета в Сокулукском районе. Фото: Turmush Однако это не понравилось вышестоящим руководителям. По словам Айтибаева, им сделали замечание о том, что «неужели они спустились до уровня [открытия] туалетов?!» При этом сам аким согласен с замечанием. «Это правильное замечание. Какое бы решение не приняли, мы согласны. Не нужно было проводить церемонию открытия туалета и перерезать ленточку», — заявил он. Строительство нового школьного туалета было проспонсировано международной благотворительной организацией Гуд Нейборс Интернешнл. Эта неправительственная организация работает над улучшением качества жизни и обеспечением доступа к образованию в 38 странах мира. СМИ ранее сообщали, что на строительство этого санузла благотворительный фонд выделил 1 млн 980 тысяч сомов. В самом фонде «Клоопу» обещали предоставить информацию о стоимости проекта позже. Туалет с горячей водой и условиями для девочек Сам туалет — является особенным и первым такого рода в сельской школе. Дело в том, что он girls friendly — то есть в нем есть необходимые для девочек условия — горячая вода, отопление и закрывающиеся кабинки. «Строительство туалета велось полностью под нашим контролем. Его особенность в том, что он полностью отапливается, есть горячая вода, он специально предназначен для детей. Также он обустроен так, чтобы девочкам в менструальный период было удобно им пользоваться, соблюдать санитарные нормы и обезопасить себя от инфекций и вирусов. Есть специальные закрытые кабинки. Туалет построен в соответствии со стандартами строительства таких помещений», — рассказал сотрудник Гуд Нейборс Интернешнл. В 2020 году общественное объединение Steps to Success совместно с фондом «Сорос» исследовали туалеты в двух тысячах школах по всему Кыргызстану. По их данным, в 74% туалетов нет канализации и септика. Исследование показало, что только 9% туалетов расположены внутри зданий школ, а более 90% — на улице. Кроме того, только в 42% школ есть места для мытья рук внутри здания. «В 1099 школах мест для мытья рук нет вообще», — сообщил в интервью «Клоопу» координатор проекта Тынчтыбек Жанадилов. Отсутствие санитарных условий сильно влияет на здоровье детей и на их посещаемость в школе. Кроме того, отсутствие дверей или замков подвергает их риску харассмента и изнасилования.

