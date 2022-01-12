Комитет гражданской авиации Казахстана сообщил, что с 13 января международный аэропорт Алматы возобновляет работу.

«Будут осуществляться внутренние и международные рейсы с 8:00 до 21:00 часов согласно времени расписания полетов авиакомпании», — сообщили в ведомстве.

Захват аэропорта

Международный аэропорт Алматы был захвачен 6 января на фоне беспорядков в Казахстане.

В пресс-службе аэропорта сообщали, что аэропорт захватили около 45 захватчиков. Сотрудники аэропорта эвакуировали пассажиров через 11 ворота.

Захват аэропорта подтвердил и блогер Алишер Еликбаев, который должен был вылететь из города в полночь.

Рейс Москва — Алматы, вылет которого был запланирован в 20:55 по московскому времени из столичного аэропорта Шереметьево, тоже был отменен.

Информагентство «РИА Новости» сообщало, что кувейтский лоукостер Jazeera Airways временно приостановил рейсы в аэропорт Алматы. Также приостановила вылеты в Алматы белорусская «Белавиа».

Митинги в Казахстане

Протесты в Казахстане начались 2 января на западе страны в городе Жанаозен. Там жители возмутились ростом цен на сжиженный газ и вышли на мирный протест. Через несколько дней на митинги вышли жители и ряда других городов, а экономические требования переросли в политические. Протестующие стали требовать отставки действующей власти и снятия неприкосновенности с первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева.

В итоге в ночь с 4 на 5 января правительство Казахстана ушло в отставку. Но протесты не прекратились, а вовсе переросли в вооруженные столкновения с силовиками в некоторых городах.

Наиболее тяжелая ситуация сложилась в Алматы, где столкновения сопровождались погромами.

На фоне непрекращающихся протестов президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назвал протестующих «террористами». Тогда же он обратился к лидерам стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) с просьбой оказать помощь для «преодоления террористической угрозы».

Однако уже 11 января, выступая в мажилисе (нижняя палата парламента), он объявил о завершении основной миссии миротворцев ОДКБ.

По его словам, ситуация во всех регионах страны стабильная.

«Через два дня начнется поэтапный вывод контингента ОДКБ, он займет не более 10 дней», — цитирует Токаева vlast.kz.