В парламента 12 января принес присягу Акбокон Таштанбеков, которого 11 января Свердловский районный суд Бишкека отпустили под подписку о невыезде.

Акбокон Таштанбеков принес присягу. Скриншот видео Жогорку Кенеша

Таштанбекова задержали 6 декабря и водворили в ИВС СИЗО ГКНБ. Его подозревают в «возбуждении межнациональной и межрегиональной розни».

По данным Госкомитета нацбезопасности, в ходе парламентских выборов в соцсетях опубликовали видео с участием Таштанбекова. На нём депутат, по версии ГКНБ, «явно совершает действия, направленные на возбуждение межнациональной и межрегиональной розни».

Сам Таштанбеков сказал, что в деле нет ни потерпевших, ни свидетелей, а видео, из-за которого его задержали, было смонтировано.

Акбокон Таштанбеков известен как лидер «Политической партии Ветеранов войны в Афганистане и участников других локальных боевых конфликтов». Он был избран в Жогорку Кенеш седьмого созыва по Иссык-Атинскому избирательному округу.

Таштанбеков не смог участвовать на церемонии вручения депутатских удостоверений и нагрудных значков 29 декабря. Центральная избирательная комиссия вручила их Таштанбекову 31 декабря 2021 года.

До этого в Центризбиркоме сообщали журналисту «Клоопа», что Таштанбеков будет считаться избранным депутатом до тех пор, пока не пройдет судебное заседание и не будет избрана его мера пресечения.

«Судебное заседание пока не состоялось, а значит Таштанбеков считается избранным депутатом. Мы действуем согласно закону. Если суд вынесет ему обвинительное решение, то мы лишим его мандата», — заявили в ЦИК.