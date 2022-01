Международная организация по правам человека Amnesty International заявила, что власти Казахстана должны освободить журналистов и активистов, которых задержали за освещение массовых протестов в январе. В организации обеспокоились тем, что власти Казахстана арестовали и обвинили активистов и правозащитников в разжигании протестов в стране. «Доступ к интернету ограничен, правозащитников очерняют, а журналистов преследуют», — говорится в сообщении организации. Amnesty International призвала власти Казахстана уважать права людей и провести расследование ситуаций с нарушением прав человека, таких как применение физической силы или убийства со стороны силовиков. «Хотя ситуация в Казахстане вроде бы успокоилась, кризис далек от завершения. Сейчас нет ничего более важного, чем свободный доступ к независимой информации, полная ответственность за то, что произошло, и обязательство уважать права человека в будущем», — сказала Мари Стразерс, директор Amnesty International. Мари Стразерс добавила, что в Казахстане по-прежнему широко распространены несправедливые судебные процессы, пытки и другие виды жестокого обращения, а адвокатам часто отказывают в доступе к своим клиентам. По ее мнению, риск пыток и других видов жестокого обращения демонстрирует случай Викрама Рузахунова, джазового музыканта из соседнего Кыргызстана, который гастролировал в Казахстане и был задержан казахскими спецслужбами. Мари Стразерс считает, что власти должны восстановить неограниченный доступ в Интернет, разблокировать все другие формы общения и прекратить репрессии против тех, кто самостоятельно делится новостями. «В условиях кризиса независимая информация очень важна. Отключение интернета властями — это содержание всего населения без связи с внешним миром», — сказала Стразерс. Смерть и задержание журналистов В Казахстане задерживают журналистов на фоне минувших беспорядков в Казахстане. 5 января был задержан журналист — сотрудник «Уральской недели» Лукпан Ахмедьяров, которого доставили в городской отдел внутренних дел, так и не сформулировав четко причины задержания. Спустя два дня было принято решение о его аресте на 10 суток по обвинению в участии в несанкционированном митинге. Также СМИ сообщали, что 6 января в Алматы под обстрелом погиб сотрудник телеканала «Алматы», еще один журналист ранен. Гендиректор информагентства «Фергана» Даниил Кислов сообщил, что их сайт заблокировали на территории Казахстана. И это несмотря на то, что в стране в принципе отсутствует доступ в интернет. В некоторых городах его всё же включают на несколько часов. А 11 января стало известно, что на 15 суток арестовали редактора сайта «Алтай ньюс» Дарына Нурсапара за освещение митинга в Усть-Каменогорске 5 января. Митинги в Казахстане Протесты в Казахстане начались 2 января на западе страны в городе Жанаозен. Там жители возмутились ростом цен на сжиженный газ и вышли на мирный протест. Через несколько дней на митинги вышли жители и ряда других городов, а экономические требования переросли в политические. Протестующие стали требовать отставки действующей власти и снятия неприкосновенности с первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. В итоге в ночь с 4 на 5 января правительство Казахстана ушло в отставку. Но протесты не прекратились, а вовсе переросли в вооруженные столкновения с силовиками в некоторых городах. Наиболее тяжелая ситуация сложилась в Алматы, где столкновения сопровождались погромами. На фоне непрекращающихся протестов президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назвал протестующих «террористами». Тогда же он обратился к лидерам стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) с просьбой оказать помощь для «преодоления террористической угрозы». Однако уже 11 января, выступая в мажилисе (нижняя палата парламента), он объявил о завершении основной миссии миротворцев ОДКБ. По его словам, ситуация во всех регионах страны стабильная. «Через два дня начнется поэтапный вывод контингента ОДКБ, он займет не более 10 дней», — цитирует Токаева vlast.kz.

Facebook Notice for EU! You need to login to view and post FB Comments!