Глава Министерства здравоохранения Алымкадыр Бейшеналиев 12 января заявил, что в Кыргызстане официально выявлен новый штамм коронавируса — омикрон. Бейшеналиев пояснил, что случаи заражения омикроном зарегистрированы в Бишкеке и Чуйской области. Результаты анализов стали известны 12 января. Вместе с выявлением нового штамма в Кыргызстане началась четвертая волна COVID-19. Что известно о штамме омикрон? Всемирная организация здравоохранения в ноябре 2021 года объявила новый вариант SARS-CoV-2 и присвоила ему наименование «омикрон». После этого ученые по всему начали изучение нового штамма. Известно, что на фоне предыдущих штаммов, новый «омикрон» выделяется большим количеством мутаций, которых больше 50. Также известно, что штамм появился в Южной Африке. В Национальном институте инфекционных болезней ЮАР тогда сообщали, что новый штамм распространился довольно быстро. Исследования, проведенные в ЮАР, Германии, Швеции, США, а также компании Pfizer, показали, что двух доз вакцины от нового штамма теперь недостаточно. Результаты исследования Имперского колледжа Лондона показали, что риск повторного заражения омикроном более чем в пять раз выше, и он не показал никаких признаков того, что он не так опасен, как вариант «дельта». Бишкек в красной зоне Вместе с выявленным новым штаммом, минздрав сообщил, что Бишкек находится в красной зоне по распространению коронавируса. В ведомстве дали несколько рекомендаций по этой ситуации: увеличить охват вакцинацией среди населения, в том числе бустерной дозой;

усиление противоэпидемических мероприятий в местах общественного пользования (в особенности общественном транспорте, торговых центрах и местах общественного питания);

введение и соблюдение ограничительных мер. Власти продолжают активно призывать граждан пройти вакцинацию, так как заболевание коронавирусом после получение вакцины протекает чаще в легкой форме. Кроме этого эпидемиолог Республиканского центра укрепления здоровья Айжаркын Эгембердиева отмечает, что все случаи смерти от коронавируса регистрировались среди невакцинированных лиц. «Также в реанимацию попадают люди, которые не были привиты. Поэтому призываем получить вакцину, а тех, кто уже привит — получить бустерную дозу», — сказала она. Замглавы центра скорой помощи Егор Борисов в своем твиттере 12 января сообщил, что скорая помощь так же ощущает на себе четвёртую волну. «Немного успокаивает то, что действительно протекает намного легче. И тяжёлых пациентов меньше, чем в прошлом», — написал он. По данным минздрава на 12 января, в Кыргызстане за сутки COVID-19 подтвердился у 465 человек. Большую часть новых случаев заражения зарегистрировали в Бишкеке. Всего за все время пандемии в стране выявили 186 878 случаев заражения коронавирусом. Кроме этого за это время скончались 2 823 пациента, с ранее выявленным COVID-19.

