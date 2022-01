12 января председатель кабмина Акылбек Жапаров встретился с торговцами рынка «Дордой». Об этом сообщает пресс-служба кабмина. На встрече Жапаров отметил, что новые налоги не будут вводиться. По его словам, можно вообще не платить налоги, если товарооборот не достигает 8 миллионов сомов. «Мы вводим цифровизацию для того, чтобы иметь систему учета и движения товаров, как внутри страны, так и за ее пределами. Это не наша прихоть, это требование рынка и времени. Мы готовы к диалогу, давайте придем к такому алгоритму, который будет удобен как для вас, так и для нас», — сказал Жапаров. Глава кабмина считает, что из-за плохой информационно-разъяснительной работы предприниматели не поняли целей введения контрольно-кассовых машин (ККМ) — торговцы согласились с этим. «Мы готовы разговаривать с каждым торговцем на рынке и на простых примерах объяснить, что учет должен быть везде. Он поможет избавиться от контрабанды и ввоза неучтенного товара», — добавил глава кабмина. Предприниматели отметили, что при вводе кассовых аппаратов, нужно учитывать сегмент розничной и оптовой торговли, а также брать во внимание индивидуальные особенности товара и получаемую маржу. В итоге стороны решили создать рабочую группу, в которую будут входить представители из минэкономики, налоговой службы, таможни и других госорганов, а также предприниматели рынка «Дордой». Совместно они разработают индивидуальные условия по введению КММ для представителей малого бизнеса. Митинги против ККМ Акылбек Жапаров решил встретиться с торговцами рынка, потому что те много раз выходили на митинги и выступали против введения контрольно-кассовых машин (ККМ). 22 декабря на митинг против введения ККМ вышли десятки торговцев «Таатан». Они заявили, что хотят продолжать работать по патенту. По словам торговцев, ККМ на смартфонах работает со сбоями. 23 декабря против обязательного использования ККМ выступили и частные предприниматели из Токмока и торговцы рынка «Дордой». Предприниматели Токмока отмечали, что на рынках часто отключают электричество, а если они упустят хоть одного клиента без чека, их ожидает штраф. Некоторые торговцы говорили, что их уже начали штрафовать. «Покупать эти аппараты мы сейчас не готовы. Тем более сейчас интернет-системы на базарах нет, это требует дополнительных трат», — говорили они. 27 декабря против ККМ выступили предприниматели Кемина и Кеминского района, а также продавцы рынка «Дордой Дыйкан» в Бишкеке и представители бизнеса. Депутатка горкенеша Кемина Наталья Дубинина обратилась к президенту Садыру Жапарову и попросила не вводить обязательную установку онлайн-ККМ для предпринимателей. Она жаловалась, что народ и так не живет, а выживает. Митинговали и продавцы рынка «Дордой Дыйкан». Они просили не трогать простой народ, который сам себя кормит, либо дать им другую работу — например, открыть заводы и фабрики. Что говорили в Госналоговой службе В Госналоговой службе ещё в декабре 2021 года бизнесменов убеждали, что требование о применении ККМ никак не связано с новым Налоговым кодексом. Отмечалось, что они были установлены ещё много лет назад. И постановлением правительства утверждался график перехода на ККМ нового образца. Документом предусматривалось, что с 1 июля 2021 года почти все точки обслуживания и торговые точки площадью свыше 20 квадратов должны были уже использовать контрольно-кассовые аппараты. «Кроме этого, Налоговая служба с сентября 2021 года проводит пилотный проект по применению новых моделей ККМ. В рамках проекта кассовые аппараты, а также их обслуживание предпринимателям предоставляются бесплатно. […] В настоящее время применяются ККМ двух типов – аппаратная и программная. Помимо привычного кассового аппарата с фискальной памятью, имеющего модуль онлайн передачи данных, ККМ может иметь вид приложения. Оно устанавливается на смартфон, планшет или компьютер. При этом загрузка программной ККМ осуществляется бесплатно, что является наиболее доступной альтернативой аппаратной ККМ. Предпринимателю достаточно приобрести чековый принтер для выдачи чека потребителям», — сообщали в ГНС. 6 декабря президент Садыр Жапаров подписал указ «О поддержке субъектов малого предпринимательства, создании благоприятного налогового климата». Этот указ освободил от уплаты налогов предпринимателей с годовым оборотом до 8 млн сомов. Однако, они, согласно указу, обязаны использовать онлайн-ККМ. Об этом ранее говорил и министр экономики Данияр Амангелдиев. «Если новый Налоговой кодекс вступит в силу, продавцы рынков будут освобождены от налогов. Единственное, что они должны делать, — использовать чеки, пробивать ККМ. Они налогов платить не будут. Малый и средний бизнес будет полностью защищен. Нужно из тени вывести серую часть. Если оборот будет превышать 8 млн, тогда они будут работать в другом режиме», — сказал он.

