Пресс-служба Государственной налоговой службы 11 января сообщила, что индивидуальных предпринимателей с января 2022 года перевели на обязательную отчетность в виде электронного документа через «личный кабинет» на портале Salyk.kg. В налоговой также призвали всех предпринимателей получить доступ к «личному кабинету», чтобы предоставлять отчетность. Ранее замглавы налоговой службы Бекболот Алиев 24 декабря 2021 года сообщил о том, что ведомство ликвидирует несколько режимов налогообложения — контрактный режим и обязательный патент. В пресс-службе налоговой журналисту «Клоопа» добавили, что обязательный патент будет упразднен, однако добровольный будет ликвидирован лишь частично. «По добровольному патенту в действующем кодексе идет два вида ставки патента — те, кто занимаются индивидуальной предпринимательской деятельностью, и по индивидуальной трудовой деятельности. Вид по индивидуальной предпринимательской деятельности, скорей всего, будет упразднен. А кто занимается индивидуальной трудовой деятельностью как физическое лицо — там будут сокращения части видов деятельности», — пояснили тогда в пресс-службе. Такие нововведения произошли, так как с 1 января 2022 года в стране вступил в силу новый Налоговый кодекс. Первый раз эту редакцию кодекса в кабинете министров обсуждали в конце июля 2021 года. Проект не раз критиковала общественность и представители бизнес-сообщества.

