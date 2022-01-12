Казахстан дал разрешение на въезд в страну С. Иманходжаевой — матери кыргызстанца Азиза Мусаева погибшего в Алматы в результате беспорядков. Об этом 11 января сообщила пресс-служба МИД Кыргызстана.

По их данным, женщина собирается выехать в Алматы 12 января.

Погибший Азиз Мусаев. Фото: телеграм-канал «СЕЙЧАС КГ»

Ранее друг погибшего кыргызстанца рассказал ИА 24.kg, что мать Мусаева не может выехать из Бишкека в Алматы, «чтобы проститься с сыном». Также он говорил, что казахская сторона не выдает тело погибшего.

Позже в МИД сообщили, что из-за введенных ограничений на казахско-кыргызской госгранице прорабатывают вопрос о получении разрешения на въезд в Казахстан кыргызстанки С. Иманходжаевой.

На данный момент известно о двух погибших кыргызстанцах в результате беспорядков в Казахстане. 32-летний Азиз Мусаев работал в Алматы фитнес-тренером и погиб 7 января. В МИД сообщали, что казахские правоохранительные органы проводят следствие по факту смерти кыргызстанца.

Имя второго погибшего кыргызстанца не сообщалось, но по словам генконсула Кыргызстана в Алматы Назарали Арипова, родственники опознали тело.

Арипов сообщил, что казахстанская сторона выдаст тела погибших в беспорядках кыргызстанцев только после соответствующей проверки.

Протесты в Казахстане и задержанные кыргызстанцы

Протесты в Казахстане начались 2 января на западе страны в городе Жанаозен. Там жители возмутились ростом цен на сжиженный газ и вышли на мирный протест. Через несколько дней на митинги вышли жители и ряда других городов, а экономические требования переросли в политические. Протестующие стали требовать отставки действующей власти и снятия неприкосновенности с первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева.

В итоге в ночь с 4 на 5 января правительство Казахстана ушло в отставку. Но протесты не прекратились, а вовсе переросли в вооруженные столкновения демонстрантов с силовиками. Наиболее тяжелая ситуация сложилась в Алматы, где столкновения сопровождались погромами.

На фоне непрекращающихся протестов президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назвал протестующих «террористами», которые прошли обучение за рубежом.

8 января МВД Казахстана страны сообщило, что по факту беспорядков задержаны тысячи человек, в том числе иностранные граждане.

«В одном из сел Алматинской области задержаны более 100 человек. По предварительным данным задержаны граждане соседнего государства», — сообщили в ведомстве.

По данным ГКНБ Кыргызстана на вечер 10 января, в Казахстане задержали 5 кыргызстанцев. Одного из них — музыканта Викрама Рузахунова — вечером 10 января вернули на родину.

Остальных четверых кыргызстанцев должны были освободить 11 января. Об этом сообщал генконсул Кыргызстана в Алматы Назарали Арипов, а МИД отмечал, что с казахстанской стороной достигнута такая договоренность. Однако на данный момент неизвестно освободили ли кыргызстанцев.

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