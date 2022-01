30-летний житель Лейлекского района Баткенской области Р. Исмаилов был возвращен на родину. Об этом 11 января сообщила Погранслужба. Исмаилов был задержан более 70 дней назад таджикскими военными — 1 ноября на дороге «Арка — Борбордук». О причинах задержания не сообщали. И хотя 27 ноября 2021 года таджикская сторона вернула троих задержанных кыргызстанцев, Исмаилова среди них не было. Военные вернули одного мужчину, который также был задержан 1 ноября, и двух женщин, которые были задержаны 12 ноября. Только 10 января Исмаилова перевезли из Таджикистана в Кыргызстан через пункт «Кулунду — Автожол».

Facebook Notice for EU! You need to login to view and post FB Comments!