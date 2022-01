В Бишкеке 11 января скончался 38-летний мужчина, которого зажало дверями лифта в жилом доме Октябрьского района. По информации МЧС, мужчина выходил из лифта с ребенком в детской коляске. Ребенок не пострадал. 12 января в пресс-службе мэрии Бишкека сообщили, что после несчастного, муниципалитет создал комиссию для разбирательства в происшествии. В комиссию вошли представители муниципального предприятия «Бишкекгорлифт», Госинспекции промышленности и милиции. «Комиссия проведёт обследование места происшествия и с учётом судмедэкспертизы подготовит экспертное заключение», — отметили в мэрии.

