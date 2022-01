В рамках проекта ERIK, которую финансирует Всемирный банк, в Кыргызстане построят 14 школ и отремонтируют ещё 16. Об этом 11 января сообщили в пресс-службе минобразования, не уточнив конкретные даты начала строительства, ремонтных работ или их окончания. В сообщении говорится, что список из 30 школ, которые подлежат реконструкции и строительству по проекту ERIK, утвердили на заседании межведомственной рабочей группы 26 ноября прошлого года. «В этот список вошли школы из всех областей страны. 14 из отобранных школ — аварийные, которые должны были быть снесены и построены заново. Почти во всех давно не проводился капитальный ремонт, эти школы небезопасны с точки зрения сейсмической устойчивости. Многие из них функционирует без внутренних туалетов», — сообщили в минобразовании. В ведомстве пообещали, что школы построят «с учетом требований сейсмобезопасности и энергоэффективности», а в остальных учебных заведениях из списка проведут капитальную реконструкцию. «[В отобранных школах] будут улучшены системы водоснабжения, санитарии и гигиены, включая строительство внутренних туалетов», — говорится в сообщении. Школа Балбал в одноименном селе Балбал Таласской области. Здание школы строили в свое время ашарным методом, без фундамента, на камнях. Фото: Адилет Каржоев. По данным минобразования, на сегодняшний день уже ведется работа по подготовке проектных документов для строительства и реконструкции 10 школ, расположенных в самых сейсмоопасных районах Кыргызстана. «Один из компонентов проекта ERIK направлен на обеспечение безопасной и улучшенной среды для детей путем повышения устойчивости зданий школ. Наш проект уже ведет работу в 10 школах, уязвимых перед чрезвычайными ситуациями. И мы планируем на втором этапе провести реконструкцию еще 30 школ. Мы стремимся к тому, чтобы вложенные в этот проект средства сделали безопасным обучение максимального количества школьников», — сказала директриса Отдела реализации проекта (ОРП) при МЧС Жылдыз Токторбаева. Проект ERIK «Повышение устойчивости к рискам стихийных бедствий в Кыргызстане» (ERIK) — это проект, финансируемый Всемирным банком. Он помогает правительству Кыргызстана в создании безопасной образовательной среды. В минобразования не уточнили сколько средств планируют направить на строительство и ремонт 30 школ. Но в июне 2020 года Совет директоров Всемирного банка одобрил выделение дополнительного финансирования для проекта «Повышение устойчивости к рискам стихийных бедствий в Кыргызстане» в размере $55 млн. Первоначально проект был утвержден на сумму $20 млн. Тогда отмечалось, что из $55 — половина $27,5 млн — грант. Вторая половина кредит с процентной ставкой 0,75%, со сроком погашения в течение 38 лет и шестилетним периодом отсрочки платежей. Тогда отмечалось, что $39,1 из этих средств направят на модернизацию 30 школ в дополнение к 10 школам, отобранным в первоначальном проекте. Ранее в мэрии Бишкека сообщили, что по поручению президента Садыра Жапарова в столице построят 15 школ на деньги из госбюджета. Школы в Кыргызстане В Кыргызстане проблемы с нехваткой школ. В стране 204 школы, которые находятся в аварийном состоянии, а это каждая десятая школа. Ежедневно дети и учителя в таких школах рискуют жизнью. Еще в 2011 году министерство образования и науки и ЮНИСЕФ провели общенациональную оценку школ и пришли к выводу, что более 80% школ в Кыргызстане небезопасны. Десять лет спустя журналисты провели исследование и увидели, что ничего не изменилось. Они выявили, что из двух тысяч школ в стране двести находятся в аварийном состоянии, еще четыреста нуждаются в капитальном ремонте, а подавляющее большинство остальных функционирует без водопроводов, центрального отопления и туалетов. Почти все аварийные школы — 192 из 204 — расположены в сельской местности. Многие здания сельских школ изначально были построены для других нужд: «колхозный сарай, построенный самими жителями», «магазин и контора СельПО», «административное здание совхоза». Здание школы имени Усенбаева в селе Мирмахмудов в Ноокатском районе Ошской области. Её построили в 1963 году методом ашар русские солдаты. Фото: Таалайбек Талант уулу Фото: Таалайбек Талант уулу Еще больше школ из списка аварийных строили методом «ашара»* местные жители. Исследователи подтверждают, что именно равнодушие со стороны государства вынуждает людей идти на крайние меры и строить школы самим. Ашарные школы строятся, как правило, без соблюдения строительных норм, без проекта и неспециалистами, а значит и не прослужит долго. *Ашар – добровольное коллективное строительство на добровольные пожертвования. Читать по теме: Трещина. Почему дети в Кыргызстане учатся в экстремальных условиях Вот бюджет — спасай школу! Сыграйте в нашу игру «Эту школу ремонт не спасет». Учителя школы в Боролдое боятся, что… «Трактор едет – школа трясется». Как учатся дети из села Балбал 59 лет без капитального ремонта. Посмотрите на школу в Таласе Черные от сырости стены и потерянная надежда. В каких условиях вынуждены учиться школьники села Мирмахмудов

Facebook Notice for EU! You need to login to view and post FB Comments!