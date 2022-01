На кыргызско-казахской границе на контрольном пункте «Ак-Тилек-Автодорожный» образовался затор грузовых автомобилей. Погранслужба Кыргызстана сообщила, что на 22:00 часов 11 января в очереди на въезд в Казахстан стояли около 130 грузовых авто. Из них 10 грузовиков с сельскохозяйственной продукцией, 20 — с контейнерами, 100 — без груза. «Скопление грузовых транспортных средств в этом пункте пропуска носит цикличный характер и связано с увеличением грузопотока в послепраздничные дни, а также прохождением инспекционно-досмотрового комплекса на территории Казахстана», — сообщили в ведомстве. По словам зампредседателя Независимого Профсоюза водителей дальнобойщиков Игоря Голубева, Казахстан усилил проверку автомобилей. «Сначала Пограничная служба Казахстана проводит тщательный досмотр, а затем машины отправляют на стоянку «Барыс» в Кордае для досмотра со стороны Налоговой службы — Комитета государственных доходов Казахстана», — рассказал он изданию Tazabek. В Погранслужбе отметили, что с кыргызской стороны для грузоперевозчиков ограничений нет. В других пунктах пропуска на кыргызско-казахстанском участке скопления людей и машин нет. Также в ведомстве попросили отнестись с пониманием к временным неудобствам и напомнили, что для борьбы с коррупцией во всех пунктах пропуска установлены информационные щиты с указанием номеров телефонов доверия и руководителей ведомства. Ранее власти Казахстана в одностороннем порядке закрыли 5 из 7 пропускных пунктов в связи с неисправностью Единой информационной системы Казахстана. С 7 января работали только КПП «Чалдыбар» и «Чон-Капка». 10 января Погранслужба Кыргызстана сообщила, что кыргызстанцам временно ограничили въезд в Казахстан. Но отмечалось, что грузовые автомобили могут беспрепятственно пересечь госграницу через пять КПП: «Чалдыбар», «Чон-Капка», «Каркыра», «Ак-Жол» и «Ак-Тилек» в том числе. Казахстан ввел временные ограничения на въезд для кыргызстанцев на фоне массовых протестов и введения чрезвычайного положения в стране.

