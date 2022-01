Что случилось? В социальных сетях 12 января распространилось видео с Ошской межобластной детской клинической больницы. На записи видно столпотворение в больнице и большая очередь. «В больнице, рассчитанной на 540 мест, снова не принимают маленьких пациентов. Говорят, переполнена. Видео снято вчера [11 января]», — подписано видео. «Клоопу» в минздраве подтвердили то, что видео было снято именно Ошской областной детской больнице. Что говорят в больнице? Главврач детской больницы Шаятбек Абдурахманов в интервью «Клоопу» рассказал, что из 540 койко-мест на данный момент занято 510 — свободно 30 коек. Шаятбек Абдурахманов. Фото: AKIpress «Наша больница обслуживает весь юг Кыргызстана [Баткенская, Ошская и Джалал-Абадская области]. К нам каждый день обращаются 500-600 человек. Больные имеют 3-4 сопровождающих. Все вместе хотят попасть к врачу. Поэтому такая картина получается у нас», — говорит он. По его словам, врачи просят у них, чтобы в сопровождении зашёл только один человек. «Но нас не слушают» — добавляет главврач. Он рассказывает, что очереди и столпотворение наблюдается только утром и ближе к 12 часам дня такого уже нет. «Все сразу хотят попасть к врачу», — говорит Абдурахманов. По словам главврача детской больницы, вспышки ОРВИ или гриппа нет, но «постепенно увеличивается количество детей с пневмонией». «У нас только одна проблема — многопрофильная больница по всему югу [Кыргызстана] только [мы] и поэтому все к нам обращаются», — подчеркнул он. Главврач отметил, что больница продолжает работать в штатном режиме. Это не первый раз, когда эту больницу упоминают в связи с нехваткой мест. В начале ноября прошлого года бывший пресс-секретарь мэрии Азамат Абсаттаров опубликовал на своей странице в фейсбуке фотографию из Ошской областной детской больницы, где были запечатлены дети с матерями, которые лежали на полу, в коридоре. «Эта фотография была сделана в детской областной больнице. Мне тоже пришлось сводить своего ребенка туда. Спасибо врачам. Больных детей много, но они успевают осматривать их. Палаты забиты. Не стоит винить врачей за то, что в коридоре лежат матери и дети. Берегите своих детей!» — написал он. После этого местные власти из-за наплыва детей с гриппом и ОРВИ организовали в Ошской городской больнице дополнительно 60 койко-мест. «Мероприятия проводятся по причине увеличения числа пациентов из районов области, обращающихся в Ошскую областную детскую больницу в связи с увеличением заболеваемости сезонными ОРВИ» — отмечали тогда в мэрии Оша.

