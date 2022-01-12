Он рассказывает, что очереди и столпотворение наблюдается только утром и ближе к 12 часам дня такого уже нет.

«Все сразу хотят попасть к врачу», — говорит Абдурахманов.

По словам главврача детской больницы, вспышки ОРВИ или гриппа нет, но «постепенно увеличивается количество детей с пневмонией».

«У нас только одна проблема — многопрофильная больница по всему югу [Кыргызстана] только [мы] и поэтому все к нам обращаются», — подчеркнул он.

Главврач отметил, что больница продолжает работать в штатном режиме.

Это не первый раз, когда эту больницу упоминают в связи с нехваткой мест. В начале ноября прошлого года бывший пресс-секретарь мэрии Азамат Абсаттаров опубликовал на своей странице в фейсбуке фотографию из Ошской областной детской больницы, где были запечатлены дети с матерями, которые лежали на полу, в коридоре.

«Эта фотография была сделана в детской областной больнице. Мне тоже пришлось сводить своего ребенка туда. Спасибо врачам. Больных детей много, но они успевают осматривать их. Палаты забиты. Не стоит винить врачей за то, что в коридоре лежат матери и дети. Берегите своих детей!» — написал он.

После этого местные власти из-за наплыва детей с гриппом и ОРВИ организовали в Ошской городской больнице дополнительно 60 койко-мест.

«Мероприятия проводятся по причине увеличения числа пациентов из районов области, обращающихся в Ошскую областную детскую больницу в связи с увеличением заболеваемости сезонными ОРВИ» — отмечали тогда в мэрии Оша.