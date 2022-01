В ходе беспорядков в Алматы вечером 5 января погиб 12-летний Султан К. Об этом со ссылкой на брата погибшего пишет казахское издание ORDA.kz. По его словам, вечером 5 января мальчик вышел в магазин вместе с мамой. Они стояли в очереди на улице, потому что продукты питания отпускали через окошко. Тогда внезапно прозвучали выстрелы в воздух. «Султан, подумав, что это салют (до этого его запускали), решил его снять на видео. Он включил вспышку на телефоне. Как только Султан выключил камеру и развернулся, ему выстрелили в затылок», — цитирует брата погибшего ORDA. Издание отмечает, что после этого «к мальчику невозможно было подойти из-за нестихающих выстрелов». «После оказания первой медицинской помощи он задышал. Родители мальчика принялись звонить в скорую помощь и в полицию, но им никто не отвечал. Люди, которые стояли у магазина, остановили проезжающую автомашину и на ней Султана отвезли в больницу, где он позже скончался от пулевого ранения», — пишет ORDA. Алматы 5 января. Фото: Vласть.kz По данным издания, то, что мальчик скончался от пулевого ранения, подтвердили врачи. Но позже они заявили родителям, что пули в его голове нет. «Мама мальчика, посчитав, что пуля прошла насквозь, пошла искать ее возле места происшествия. Найти ее не удалось. После приехал следователь, который допросил всех свидетелей случившегося. Семье погибшего подростка удалось найти человека, который записал на видео момент гибели Султана», — сообщила ORDA. По словам брата погибшего, им удалось подтвердить то, что выстрелы были из автомата Калашникова и пули «были не резиновыми». По данным издания, родители мальчика уже забрали тело ребенка и предали земле. Смерть мальчика при схожих обстоятельствах ранее подтвердила уполномоченная по правам ребенка в Казахстане Аружан Саин, но тогда сообщалось о 11-летнем мальчике. «Родители прогуливались со своими детьми, когда раздался выстрел, который стал для 11-летнего казахстанца роковым», — говорила Саин 7 января. Также 9 января Аружан Саин подтвердила смерть четырехлетней девочки в ходе беспорядков. «Четырехлетний ребёнок находилась в автомобиле на пересечении улиц Сейфуллина и Сатпаева [в Алматы], машина попала под обстрел. Она погибла на месте. Ее старшая сестра сейчас находится в реанимации с пулевым ранением в легких», — сообщила она. 9 января vlast.kz отмечала, что в результате беспорядков подтверждена гибель двух детей, трое пострадали. Протесты и беспорядки в Казахстане Протесты в Казахстане начались 2 января на западе страны в городе Жанаозен. Там жители возмутились ростом цен на сжиженный газ и вышли на мирный протест. Через несколько дней на митинги вышли жители и ряда других городов, а экономические требования переросли в политические. Протестующие стали требовать отставки действующей власти и снятия неприкосновенности с первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. В итоге в ночь с 4 на 5 января правительство Казахстана ушло в отставку. Но протесты не прекратились, а вовсе переросли в вооруженные столкновения с силовиками в некоторых городах. Наиболее тяжелая ситуация сложилась в Алматы, где столкновения сопровождались погромами. Алматы 5 января. Фото: Vласть.kz Точное количество погибших в результате массовых беспорядков власти Казахстана ещё не сообщили. Ранее стало известно о 16 погибших силовиках и 26 «ликвидированных преступников». Кроме того, сообщалось о 2 265 человек (половина — в Алматы), пострадавших во время беспорядков в Казахстане. 9 января появилась информация о 164 погибших в результате беспорядков в Казахстана. Такую запись опубликовали в телеграм-канале coronavirus2020_kz, которую ведёт министерство информации и общественного развития (МИОР) Казахстана. Однако, позже в минздраве страны заявили, что не давали таких цифр, а МИОР объяснили такую публикацию «технической ошибкой». 11 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что ситуация во всех регионах страны стабильная. 10 января в Казахстане был объявлен днём общенационального траура по погибшим в результате массовых беспорядков.

