Если брать протестность и социальные взрывы, то последние годы они регулярно происходили в Казахстане. Шанырак, события в Жанаозене в 2011 году, земельные митинги. В 2019 году народ поднимался и тоже звучали политические требования. То есть, с одной стороны, социальная протестность в обществе в течение долгого времени была высокой и постоянно выплескивалась. Потом за эти годы были межэтнические конфликты, — зачастую из-за бытовых вещей, но в итоге это трансформировалось в серьёзные межэтнические конфликты с жертвами и т.д.

Вспомним террористические акты, когда в разных регионах Казахстана неожиданно появлялись те самые спящие ячейки, например, в Актобе пытались захватить оружие и нападали на воинские части. Или еще один прецедент, о котором мало кто помнит, но я считаю его очень показательным. В 2013 году произошли беспорядки около торгового центра «Прайм Плаза» во время концерта Кайрата Нуртаса. Молодежь, приехавшая из пригорода на его бесплатный концерт, устроила беспорядки. Там были поджоги машин, и это реально шокировало всю страну. Потому что всё произошло на пустом месте: там не было ни митингов, ни демонстраций, никаких оппозиционных движений. Когда собралась большая масса людей с определенными агрессивными намерениями, то это привело к внезапному стихийному бунту, потом и к беспорядкам.

Плюс, если на это наложить события, связанные с внутриэлитными дрязгами, склоками и конфликтами, то появляется такое ощущение, что мы в течение долгого времени пролистывали книгу, на каждой странице которой нам давались тревожные знаки того, что в стране что-то не так, но при этом власть не свела это в единую цепочку. А ведь то, что произошло в Алматы – это кусочки предыдущих событий. Всё, как и раньше, началось со стихийного протеста против социально-экономических неблагоприятных условий и несправедливости.

Когда сейчас власти говорят чуть ли не о 20 тысячах боевиках, бандитов и криминала, цифра мне кажется преувеличенной. Я думаю, что основная масса тех, кто был в Алматы — молодёжь.

Может быть безработная, маргинальная, агрессивная, возможно, с пригородов Алматы, может быть чуть дальше. Для нее это была хорошая возможность, скажем так, получить то, что они никогда ранее не получали: дорогой сотовый телефон, ограбить дорогие бутики и магазины. А почему? Потому что опять-таки, как показали прецеденты социальных взрывов прошлых лет, у нас страна состоит из разных параллельных миров: есть мир условно городского среднего класса, есть мир богатых людей и есть мир основной массы населения, которая это всё видит, но это ей недоступно. Недоступны эти машины, квартиры, предметы роскоши. Им недоступно посидеть спокойно в кофейне, потому что даже это дорого. И таких людей много. Когда у них появилась возможность, здесь, в городе, который никогда для них не был таким родным, получить доступ ко всему этому через мародёрские действия, они этим воспользовались.

Казахстан здесь никогда не был неким исключением. Если вы посмотрите на другие страны мира, даже США, там практически всегда мирные демонстрации сопровождаются мародёрскими и прочими действиями. Всегда появляются люди, которые захотят использовать эту обстановку в своих целях. Плюс потом в Алматы появились более организованные криминальные группы, которые не бегали по бутикам косметики, а интересовались банками. Они точно знали по каким точкам бить для того, чтобы реально обогатиться. Возможно, здесь, как говорят на официальном уровне, подключились группы, которые могли быть связаны с представителями казахстанской элиты, решившими эту ситуацию использовать для того, чтобы эта дестабилизация нанесла удар по центральной власти, в частности по Токаеву.

Что касается спящих ячеек, во-первых, не секрет, что в нашей элите есть люди, поддерживающие определенные религиозные направления. Но при этом спящие радикальные ячейки часто действовали стихийно и автономно. Например, так было в Актобе, когда спонтанный взрыв был согласован с зарубежными идеологами, которые дали им команду.

В любом случае, если в Казахстане кто-то участвовал из этих спящих ячеек, то я могу предположить, что они тоже просто решили подключиться к хаосу, чтобы использовать его для своих целей. То, что произошло в Алматы, это общая, состоящая из разных кусков картина, которую мы наблюдали по всему Казахстану все эти годы: социально-экономическое недовольство, рост криминала, спящие ячейки и внутриэлитные конфликты. Последние в свое время сопровождались попытками привязать какой-то протест к какому-то представителю элите. Про Жанаозен 2011 года тоже говорили, что вначале митинг был мирный, а потом к нему стали присоединяться люди вроде бывшего акима Рыскалиева.

ТРЦ Aport Mall, находящийся на границе Алматы и Алматинской области. Фото: Vласть.kz