Депутаты парламента 12 января утвердили новую структуру Жогорку Кенеша.
По информации пресс-службы парламента, в структуре будут действовать восемь профильных комитетов Жогорку Кенеша.
Вместе с этим теперь в парламенте три вице-спикера. В шестом созыве, где было больше депутатов, работали всего два вице-спикера.
Новыми вице-спикерами избрали Жамилю Исаеву из фракции «Ата-Журт Кыргызстан», Улана Примова — одномандатника по Алайскому округу, а также Нурбека Сыдыгалиева из фракции «Ишеним».
Жамиля Исаева до депутатства была замдиром Центра судебного производства.
Нурбек Сыдыгалиев был вице-спикером Жогорку Кенеша в шестом созыве, получив пост буквально в январе 2021 года. Так что он просто вернется к посту, который уже занимал.
Улан Примов был депутатом шестого созыва. Его семья известна благодаря многочисленным компаниям — горнодобывающим, перевозящим уголь, строительным и даже СМИ.
Какие комитеты будут в новом Жогорку Кенеше:
- по международным делам, обороне и безопасности;
- по топливно-энергетическому комплексу, недропользованию и промышленной политике;
- по конституционному законодательству, государственному устройству, судебно-правовым вопросам и регламенту;
- по финансово-экономической политике;
- по социальной политике, образованию, культуре, науке, здравоохранению, спорту и молодежной политике;
- по правопорядку, борьбе с преступностью и противодействию коррупции;
- по транспорту, коммуникациям, архитектуре, строительству;
- по аграрной политике, водным ресурсам и развитию регионов.
Депутаты Жогорку Кенеша седьмого созыва дали присягу 29 декабря. Согласно Конституции парламент представлен 90 депутатами, раньше их было 120 человек.