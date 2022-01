Жамиля Исаева, Нурбек Сыдыгалиев, Улан Примов. Фото: Клооп Депутаты парламента 12 января утвердили новую структуру Жогорку Кенеша. По информации пресс-службы парламента, в структуре будут действовать восемь профильных комитетов Жогорку Кенеша. Вместе с этим теперь в парламенте три вице-спикера. В шестом созыве, где было больше депутатов, работали всего два вице-спикера. Новыми вице-спикерами избрали Жамилю Исаеву из фракции «Ата-Журт Кыргызстан», Улана Примова — одномандатника по Алайскому округу, а также Нурбека Сыдыгалиева из фракции «Ишеним». Жамиля Исаева до депутатства была замдиром Центра судебного производства. Нурбек Сыдыгалиев был вице-спикером Жогорку Кенеша в шестом созыве, получив пост буквально в январе 2021 года. Так что он просто вернется к посту, который уже занимал. Улан Примов был депутатом шестого созыва. Его семья известна благодаря многочисленным компаниям — горнодобывающим, перевозящим уголь, строительным и даже СМИ. Какие комитеты будут в новом Жогорку Кенеше: по международным делам, обороне и безопасности;

по топливно-энергетическому комплексу, недропользованию и промышленной политике;

по конституционному законодательству, государственному устройству, судебно-правовым вопросам и регламенту;

по финансово-экономической политике;

по социальной политике, образованию, культуре, науке, здравоохранению, спорту и молодежной политике;

по правопорядку, борьбе с преступностью и противодействию коррупции;

по транспорту, коммуникациям, архитектуре, строительству;

по аграрной политике, водным ресурсам и развитию регионов. Депутаты Жогорку Кенеша седьмого созыва дали присягу 29 декабря. Согласно Конституции парламент представлен 90 депутатами, раньше их было 120 человек.

