11 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в мажилисе парламента поручил прекратить работу компании «Оператор РОП», которую связывают с Алией Назарбаевой, младшей дочерью бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева.

Токаев считает, что утилизированным сбором, которым занимается компания, должна заняться госорганизация.

«Деятельность компании “Оператор РОП” вызывает в обществе множество вопросов. Даже некое общественное движение выступило против этой частной компании. Поручаю правительству прекратить администрирование и распоряжение утилизационного сбора компанией “Оператор РОП”», — заявил Токаев.

Также Токаев считает, что нужно объявить пятилетний мораторий на повышение заработных плат членов правительства, акимов регионов и депутатов.

«Оператор РОП»

Компания «Оператор РОП» появилась в 2015 году.

Она занимается сбором, транспортировкой, переработкой и утилизацией отходов таких товаров, как автотранспорт, шины, аккумуляторы, масла и спецжидкости , электрическое и электронное оборудование.

По официальным данным, средства «Оператор РОП» направляются на создание инфраструктуры, которая необходима для сбора и переработки отходов.

С 23 декабря 2019 года вступил в силу приказ, по которому хотели распространить РОП и на сельхозтехнику (тракторы и комбайны), но благодаря протестам со стороны сельхозпроизводителей введение отложили.

На начало 2020 года, за три года на счета «Оператора РОП» поступило миллиард долларов.

Алия Назарбаева

В СМИ писали, что за компанией «Оператор РОП» стоит Алия Назарбаева, но сама она эту информацию не комментировала.

Алия — младшая дочь экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева.

Издание The Telegraph сообщало, что Алия приобрела особняк на севере Лондона в районе Хайгейт в 2006 году с целью получения вида на жительство в Великобритании.

По данным издания, это одна из самых крупных покупок, которые она приобрела после вывода $300 миллионов с территории Казахстана.

«Стоимость особняка — 8,75 миллиона фунтов стерлингов. Еще $14 миллионов она потратила на покупку дома в Дубае. Также приобрела самолет Bombardier Challenger за 18 миллионов фунтов стерлингов», — сообщает издание.

The Telegraph отмечает, что сведения стали известны после конфликта Алии Назарбаевой с двумя финансовыми консультантами, которых она обвинила в нечестности, незаконном присвоении средств и заговоре с целью мошенничества и нарушении обязанностей.

Также сообщается, что дочь елбасы в 2006 году якобы продала часть пакетов акций, которые принадлежали ей, и получила за них около $325 миллионов.

Отмечалось, что она учредила фонд в Лихтенштейне и доверила своим советникам $150 миллионов.

Протесты в Казахстане и отставка Назарбаева

Протесты в Казахстане начались 2 января на западе страны в городе Жанаозен. Там жители возмутились ростом цен на сжиженный газ и вышли на мирный протест. Через несколько дней на митинги вышли жители и ряда других городов, а экономические требования переросли в политические. Протестующие стали требовать отставки действующей власти и снятия неприкосновенности с первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева.

5 января Касым-Жомарт Токаев отправил правительство в отставку, а также сказал, что Совет Безопасности страны, которым ранее руководил первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, отныне возглавляет он.

Но протесты не прекратились, а вовсе переросли в вооруженные столкновения демонстрантов с силовиками. Наиболее тяжелая ситуация сложилась в Алматы, где столкновения сопровождались погромами.

Нурсултан Назарбаев был первым президентом Казахстана и правил страной почти 30 лет. Назарбаев покинул свой пост в марте 2019 года и предложил Токаева на пост главы государства.

После ухода с поста президента Назарбаев возглавил Совет безопасности Казахстана. Эту должность он мог занимать пожизненно, закон об этом принял парламент еще в мае 2018 года.

Выглядело это как двоевластие — Назарбаев занимал важный пост с большими полномочиями и был лидером нации, члены его семьи занимали должности в разных органах, а министерства возглавляли его ставленники. Он даже поехал на неформальную встречу лидеров стран СНГ в Санкт-Петербург в декабре 2021 года, хотя лидер Казахстана — это Токаев. Токаев тоже был на встрече.

На 12 января ситуация в Казахстане относительно стабильная. В стране появился интернет, нет новых очагов беспорядков, а ОДКБ, которая ранее ввела своих миротворцев в Казахстан, уже вывела их обратно.