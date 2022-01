Глава минздрава Алымкадыр Бейшеналиев сообщил, что в Кыргызстане выявлен новый штамм коронавирусной инфекции — омикрон. По его словам, случаи заражения омикроном зарегистрированы в Бишкеке и Чуйской области. Результаты анализов пришли 12 января. «Выявлены единичные случаи. Сколько точно — пока неизвестно. Анализы мы проводим в лабораториях Бишкека. Система здравоохранения готова», — заявил Бейшеналиев изданию Sputnik.kg. Ранее министр сообщал, что 70-80% пациентов с омикроном можно лечить амбулаторно, так как заболевание «должно протекать полегче». Кроме того, он предполагал, что омикрон может побить рекорд случаев COVID-19 в стране из-за высокого риска быстрого распространения. По теме: Что известно о новом штамме «омикрон» и как минздрав готовится к его приходу в страну? Рассказываем

