Глава минздрава Алымкадыр Бейшеналиев сообщил, что в Кыргызстане выявлен новый штамм коронавирусной инфекции — омикрон.

По его словам, случаи заражения омикроном зарегистрированы в Бишкеке и Чуйской области. Результаты анализов пришли 12 января.

«Выявлены единичные случаи. Сколько точно — пока неизвестно. Анализы мы проводим в лабораториях Бишкека. Система здравоохранения готова», — заявил Бейшеналиев изданию Sputnik.kg.

Ранее министр сообщал, что 70-80% пациентов с омикроном можно лечить амбулаторно, так как заболевание «должно протекать полегче».

Кроме того, он предполагал, что омикрон может побить рекорд случаев COVID-19 в стране из-за высокого риска быстрого распространения.