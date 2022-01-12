За прошедшие сутки минздрав зафиксировал два случая смерти пациентов с COVID-19. В ведомстве сообщили, что за все время пандемии из-за коронавирусной инфекции в стране скончались 2 823 человека.

По данным минздрава, за сутки COVID-19 подтвердился у 465 человек.

Бишкек — 345;

Чуйская область — 60;

Ошская область — 16;

Джалал-Абадская область — 15;

Таласская область — 8;

Баткенская область — 8;

Иссык-Кульская область — 7;

Ош — 4;

Нарынская область — 2.

По данным ведомства, всего за все время пандемии в стране выявили 186 878 случаев заражения коронавирусом.

Кроме этого, на 12 января в Кыргызстане от COVID-19 в больницах лечатся 523 пациента. Еще 1 514 человек находятся на амбулаторном лечении.

Также, по данным минздрава, за сутки выздоровели и были выписаны из больниц 97 пациентов. По всей стране за все время пандемии от COVID-19 или внебольничной пневмонии выздоровели 180 529 человек.