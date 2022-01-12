За прошедшие сутки минздрав зафиксировал два случая смерти пациентов с COVID-19. В ведомстве сообщили, что за все время пандемии из-за коронавирусной инфекции в стране скончались 2 823 человека.
По данным минздрава, за сутки COVID-19 подтвердился у 465 человек.
- Бишкек — 345;
- Чуйская область — 60;
- Ошская область — 16;
- Джалал-Абадская область — 15;
- Таласская область — 8;
- Баткенская область — 8;
- Иссык-Кульская область — 7;
- Ош — 4;
- Нарынская область — 2.
По данным ведомства, всего за все время пандемии в стране выявили 186 878 случаев заражения коронавирусом.
Кроме этого, на 12 января в Кыргызстане от COVID-19 в больницах лечатся 523 пациента. Еще 1 514 человек находятся на амбулаторном лечении.
Также, по данным минздрава, за сутки выздоровели и были выписаны из больниц 97 пациентов. По всей стране за все время пандемии от COVID-19 или внебольничной пневмонии выздоровели 180 529 человек.
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