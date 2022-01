В центре Москвы произошла массовая драка со стрельбой с участием кыргызстанцев. Информацию об этом «Клоопу» подтвердили в МИД Кыргызстана. Сообщается, что драка произошла утром 9 января. Подрались более десяти пьяных мужчин — уроженцы Кыргызстана, Узбекистана и Чечни. Причиной потасовки стала попытка кражи телефона из кармана куртки одного из участников. «В результате драки арестован гражданин Кыргызстана 2002 г.р., двое кыргызстанцев привлечены к административной ответственности», — сообщили в ведомстве. В МИД также отметили, что вопрос находится на контроле Посольства Кыргызстана в России. По информации ТАСС, пострадали два человека, они госпитализированы с множественными колото-резанными ранами. Также изданию сообщили, что один из мужчин сознался в том, что нанес ножевые ранения пострадавшим, похитил травматический пистолет у одного из них, и угрожал продавцу магазина, который вышел на улицу, услышав шум. Сообщается, что возбуждено несколько уголовных дел. Массовые драки и их последствия В России участились конфликты между мигрантами из Центральной Азии. МВД России начало проводить бессрочные рейды по стройплощадкам, хостелам, общежитиям и жилым домам для выявления нарушений в сфере миграционного законодательства. Мэр Москвы Сергей Собянин 28 августа сообщил, что после массовых драк и других инцидентов с участием мигрантов завели 800 уголовных дел, из России депортировали 200 человек, а более 17 тысячам человек запретили въезд в страну. Мэр пообещал, что «так будет и впредь» и призвал «в гостях вести себя подобающим образом». Также в связи с участившимися драками, правозащитница Валентина Чупик призвала мигрантов не поддаваться на провокации. «В группах мигрантов рассылаются ролики с плохим узбекским, с плохим кыргызским, что вызывает сомнения в том, что эти видео были созданы носителями языка. Возможно, эти ролики распространяются с целью сделать из мигрантов врагов России перед выборами. Не исключено, что они были созданы самой службой полиции», — заявила правозащитница.

