В центре Москвы произошла массовая драка со стрельбой с участием кыргызстанцев. Информацию об этом «Клоопу» подтвердили в МИД Кыргызстана.

Сообщается, что драка произошла утром 9 января. Подрались более десяти пьяных мужчин — уроженцы Кыргызстана, Узбекистана и Чечни. Причиной потасовки стала попытка кражи телефона из кармана куртки одного из участников.

«В результате драки арестован гражданин Кыргызстана 2002 г.р., двое кыргызстанцев привлечены к административной ответственности», — сообщили в ведомстве.

В МИД также отметили, что вопрос находится на контроле Посольства Кыргызстана в России.

По информации ТАСС, пострадали два человека, они госпитализированы с множественными колото-резанными ранами.

Также изданию сообщили, что один из мужчин сознался в том, что нанес ножевые ранения пострадавшим, похитил травматический пистолет у одного из них, и угрожал продавцу магазина, который вышел на улицу, услышав шум.

Сообщается, что возбуждено несколько уголовных дел.

Массовые драки и их последствия

В России участились конфликты между мигрантами из Центральной Азии. МВД России начало проводить бессрочные рейды по стройплощадкам, хостелам, общежитиям и жилым домам для выявления нарушений в сфере миграционного законодательства.

Мэр Москвы Сергей Собянин 28 августа сообщил, что после массовых драк и других инцидентов с участием мигрантов завели 800 уголовных дел, из России депортировали 200 человек, а более 17 тысячам человек запретили въезд в страну.

Мэр пообещал, что «так будет и впредь» и призвал «в гостях вести себя подобающим образом».

Также в связи с участившимися драками, правозащитница

Валентина Чупик призвала мигрантов не поддаваться на провокации.

«В группах мигрантов рассылаются ролики с плохим узбекским, с плохим кыргызским, что вызывает сомнения в том, что эти видео были созданы носителями языка. Возможно, эти ролики распространяются с целью сделать из мигрантов врагов России перед выборами. Не исключено, что они были созданы самой службой полиции», — заявила правозащитница.