На заседании Жогорку Кенеша 12 января подняли вопрос о задержанных кыргызстанцах в Алматы. Накануне МИД Кыргызстана сообщал, что достиг с казахской стороной договоренности об их освобождении.

Депутат Карим Ханжеза отметил, что «говорил сейчас» с генконсулом Кыргызстана в Алматы Назарали Ариповым и тот ему рассказал, что четверых задержанных кыргызстанцев до сих пор не освободили.

«2 дня назад в соцсетях появилась информация о том, что их освободят. Арипов сообщил [мне], что их пока не освободили, но не сказал точно причины почему [их еще не освободили]», — сказал он вечером 12 января.

Нардеп обратился к спикеру Таланту Мамытову с просьбой дать протокольное поручение МИД Кыргызстана. Мамытов согласился и поручил дать такое поручение.

«Пусть в официальной форме нам сегодня подготовят и предоставят информацию об их состоянии и причины [почему их ещё не освободили]», — отметил спикер.

Ранее Арипов рассказал в интервью «Азаттыку», что МВД Казахстана направило предложение Генпрокуратуре страны об освобождении кыргызстанцев. В настоящее время обращение рассматривается.

Сейчас под стражей в Алматы по подозрению в участии в беспорядках находятся Закир Юбуров (1990 года рождения), Адан Хуров (1991), Ильяс Мачо (1987) и Абду-Рахим Джиншанло (2001).

Фото: КНИА «Кабар».

«Я с ними лично контактировал. Их не мучили. Никаких жалоб не было», — рассказал генконсул 11 января.

Протесты в Казахстане и задержанные кыргызстанцы

Протесты в Казахстане начались 2 января на западе страны в городе Жанаозен. Там жители возмутились ростом цен на сжиженный газ и вышли на мирный протест. Через несколько дней на митинги вышли жители и ряда других городов, а экономические требования переросли в политические. Протестующие стали требовать отставки действующей власти и снятия неприкосновенности с первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева.

В итоге в ночь с 4 на 5 января правительство Казахстана ушло в отставку. Но протесты не прекратились, а вовсе переросли в вооруженные столкновения демонстрантов с силовиками. Наиболее тяжелая ситуация сложилась в Алматы, где столкновения сопровождались погромами.

На фоне непрекращающихся протестов президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назвал протестующих «террористами», которые прошли обучение за рубежом.

8 января МВД Казахстана страны сообщило, что по факту беспорядков задержаны тысячи человек, в том числе иностранные граждане.

«В одном из сел Алматинской области задержаны более 100 человек. По предварительным данным задержаны граждане соседнего государства», — сообщили в ведомстве.

По данным ГКНБ Кыргызстана на вечер 10 января, в Казахстане задержали 5 кыргызстанцев. Одного из них — музыканта Викрама Рузахунова — вечером 10 января вернули на родину.

Остальных четверых кыргызстанцев должны были освободить 11 января. Об этом сообщал генконсул Кыргызстана в Алматы Назарали Арипов, а МИД отмечал, что с казахстанской стороной достигнута такая договоренность.

На данный момент известно о двух погибших кыргызстанцах в результате беспорядков в Казахстане. Один из них — 32-летний Азиз Мусаев, который работал в Алматы фитнес-тренером. Он погиб 7 января. В МИД сообщали, что казахские правоохранительные органы проводят следствие по факту смерти кыргызстанца.

Личность второго погибшего кыргызстанца не сообщалось, но по словам генконсула Кыргызстана в Алматы Назарали Арипова, родственники опознали тело.