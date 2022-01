Активистка и художница из Кыргызстана Алтын Капалова через искусство рассказывает о проблемах женщин и квир-сообщества в Кыргызстане. Она создала Музей феминистического и квир искусства, где собирает и сохраняет коллекцию редкого для Центральной Азии творчества. В музее представлены работы, через которые художницы и художники говорят о ментальном здоровье, политическом участии и дискриминации, с которой они сталкиваются в художественном сообществе. Сама Капалова, как художница работает над творческой интерпретацией социальных проблем в стране. Она начала текстильную работу, которая основана на исследовании *фемицида журналисток «Клоопа» Анны Капушенко и Савии Хасановой «Я бы все равно ее убил». *Фемицид — убийство женщины, совершаемое, как правило, мужчиной на почве ненависти к женщине, гендерной дискриминации, и/или в результате гендерного насилия при попустительстве государства. «Музей сейчас — это такой генератор, который создает знания, делится информацией или создает протесты. Концепция нашего музея в том, что мы используем искусство как инструмент для социальных изменений, как инструмент выражения протеста», — говорит Капалова. Она отмечает, что сейчас все арт-пространство заполнено мужчинами. На открытии выставок, по ее словам, 90% мужчины и, поэтому ей хочется, чтобы эти ресурсы принадлежали и женщинам. «Да, это такой глупый аргумент — “Покажите нам гениальных женщин в науке, в искусстве”. Вообще, откуда им было взяться, если для них были закрыты все двери университетов, мастерских? Если им не были доступны краски?», — подчеркнула художница. Капалова рассказала журналистам «Клоопа», что идея создания такого музея возникла после нападения на первую феминистскую выставку в Бишкеке в 2019 году. После этого нападения власти зацензурить работы художниц. Читать по теме: «Можете назвать это цензурой» – с выставки Feminnale убрали «провокационные» объекты «Стало очевидно, что государственные музеи не хотят сотрудничать. Поэтому мы подумали, что в таком случае у нас будет свой музей, который будет отвечать социальным требованиям общества, а не обслуживать власть. Мы подумали, что хватит патриархального искусства, которое тысячелетиями тянется и, что нужно рассказывать о художницах», — добавила Капалова. Она считает, что говорить на социальные темы через искусство эффективнее. Художницы музея, через свой личный опыт говорят о телесности, ментальном здоровье и политическом участии. «Искусство, минуя мозг, сразу бьет в сердце. Действует через эмпатию. Я очень люблю этот пример, что ты можешь жить в этой реальности, но потеряться в ней. То есть не понимать масштабов угрозы и рисков для тебя самой. Это [искусство] помогает понять реальность, в которой ты живешь», — говорит художница. Она также добавила, что ее впечатлило исследование о фемициде в Кыргызстане и «не выходило из головы». «Мы с моей партнеркой Жылдыз Талантбек кызы решили сделать текстильную работу и этот ковер. Это ковер. Мы сейчас его плетем вручную. Такое плотное плетение – это то, как вообще завязывается насилие вокруг женщины, семейное насилие. Почему я считаю такие исследования очень важными? Когда ты читаешь их, какая-то точка кипения наступает. Она очень важна для развития дискуссий и для начала протестов каких-то, требования [изменений] в законах, чтобы эти неработающие законы наконец-то начали защищать женщин», — сказала Капалова. Сейчас в музее находится около сотни работ. Все работы у художниц купили в качестве поддержки. По словам Капаловой, у музея есть план заниматься промоушеном художниц, так как их много. «Мне вообще удивительно, что они очень стесняются своих работ. Хотя они работают в самых различных сферах. Мы в музее очень стараемся сказать художницам, что они очень крутые, и их работы стоят денег», — добавила она. Пока у меня нет собственного здания, но есть студия всегда доступная для художниц. В будущем, в планах Капаловой создать онлайн-версию музея. Над видео материалом работали: Анастасия Лысогорова и Лекс Титова

