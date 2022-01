Фото: Турмуш Житель города Базар-Коргон Джалал-Абадской области Нурлан Сейиткулов провел капитальный ремонт в местной больнице и построил дополнительный корпус. Об этом сообщил «Турмуш». По информации, Сейиткулов отремонтировал здание ЦСМ №9 Базар-Коргона за 5,5 млн сомов и закупил мебель. Журналистам он рассказал, что сделал это в память о своей матери, которая скончалась в 35 лет в результате болезни. «Причина этого строительства — не хотел, чтобы сельчане рано умирали в результате болезней, как моя мама. Если односельчане будут обращаться к врачам для того, чтобы предотвратить болезнь, а не потому что они “запустили”, я достигну своей цели. Сейчас созданы все условия и для пациентов и для врачей», — сказал он. Фото: Турмуш Глава ЦСМ Клара Пазылова отметила, что здание было построено 66 лет назад и с обретением независимости страны ни разу не ремонтировалось капитально. Больница, обслуживающая около 20 тысяч человек, находилась в плачевном состоянии. По словам Пазыловой, полы в больнице прогнили, а с потолка постоянно капала вода. Это очень мешало работе врачей во время пандемии. «В летние месяцы прошлого года к нам обратился местный житель с предложением построить новое здание, мы очень этому обрадовались. Строительство было начато в сентябре и полностью окончено в конце года. Сейчас мы работаем в светлом, теплом, чистом помещении», — сказала Пазылова. Фото: Турмуш Раньше здание было рассчитано на 10 комнат, сейчас в нем 15 кабинетов. В здании появилась лаборатория, процедурная и комната для ожиданий. В Кыргызстане много больниц, на ремонт которых не хватает средств. И местные жители иногда самостоятельно помогают медучреждениям, не дожидаясь, когда государство найдет средства. Например, в июле 2021 года семья Мамасалиевых из Алайского района Ошской области построила ФАП вместо проведения годовщины смерти отца. Тогда местный имам отметил, что «такие действия предотвращают расточительство, и, если они принесут пользу людям, то покойный получит “вознаграждение”». А в ноябре 2020 года жители села Бужум в Баткене купили местной поликлинике карету скорой помощи. Бужумовцы сами собрали деньги на машину марки Mercedes Benz Sprinter, которая будет обслуживать 15 тысяч населения сел Бужум и Кара-Булак. Алай: Вместо проведения поминок сельчане построили медпункт Баткен: Жители села Бужум подарили поликлинике машину скорой помощи

