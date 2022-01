12 января шеф-редактора службы новостей информагентства «Кокшетау Азия» Нуржана Баймулдина вызвали на допрос в полицию. Об этом сообщило издание Vlast.kz. По информации издания, вечером того же дня Баймулдин написал в Facebook, что получил 10 суток ареста. «10 суток ареста за вопросы Токаеву. Жду конвой 23 часа ночи, с 12 часов дня, без еды, воды, и вещей. Голодный. Обманом пригласил опер, представившись замначальником полиции. Более трех часов держали без адвоката. В участке три раза в протокол вносили новые вопросы, чтобы меня на чем-то поймать. Следователь куда-то уходил и приходил с новыми вопросами, которые где-то согласовывали», — цитирует Vlast.kz журналиста. Однако, на 13 января на странице Баймулдина в Facebook нет никакого поста — возможно он был удален. Баймулдин также сообщил, что в полиции ему стало плохо — есть подозрения на коронавирус. По его словам, судья посмеялась над его сигнальным листом выписанным фельдшером, и заявила, что если бы он вину признал, то был бы штраф. Информационный портал 716.kz пишет, что суд признал его виновным в нарушении правопорядка в условиях чрезвычайного положения. Ему грозит штраф в размере сорока месячных расчетных показателей, либо административный арест до тридцати суток. По информации портала, причиной административного наказания стала публикация Нуржана Баймулдина на его странице в Facebook. «Нуржан Баймулдин опубликовал обращение, в котором комментировались действия президента Казахстана, не подтвержденные официальными источниками», — пишет портал. Допрос журналистки Жанагуль Журсин 12 января на допрос вызвали не только Нуржана Баймулдина. На допрос вызвали и корреспондентку «Азаттыка» в Актюбинской области Жанагуль Журсин, пишет издание «Азаттык». По данным издания, журналистку допрашивали три часа. Ей сообщили, что она находится в статусе «свидетель, имеющий право на защиту»*. *Этот статус присваивают людям в рамках уголовного дела, после него свидетелю могут дать статус подозреваемого. По словам журналистки, следователь спрашивал ее, почему она пошла на акцию протеста, у кого она брала интервью и что ни говорили. «Я сказала, что, согласно статье 20 закона о СМИ, каждый журналист имеет право собирать, распространять информацию, производить фото- и видеосъемку, аудиозаписи. Что, узнав в интернете о протестах, отправилась выполнять свои профессиональные обязанности. Никто меня не приглашал. Я отправила собранные видео и информацию в редакцию. Сообщила, что всё есть на сайте Азаттыка», — цитирует корреспондентку издание. Журсин также рассказала, что следователь расспрашивал ее и о взглядах на Мухтара Аблязова**. **Мухтар Аблязов — оппозиционный политик, проживающий за границей. Его движение «Демократический выбор Казахстана» (ДВК) Казахстанский суд признал «экстремистским», в то время как Европарламент называет его «мирным оппозиционным движением». Спустя более трех часов журналистку отпустили. Давление на журналистов Протесты в Казахстане начались из-за повышения цен на сжиженный газ. Сначала демонстранты требовали снижения стоимости голубого топлива, а затем отставки действующей власти и снятия неприкосновенности с первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. Самый популярный лозунг: «Шал, кет!» («Старик, уходи!»). На фоне массовых беспорядков, власти 5 января отключили интернет по всему Казахстану, тем самым устроили информационную блокаду. 7 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время своего выступления обвинил СМИ в развязке массовых беспорядков. «Пособническую, и по сути, подстрекательские роль в нарушениях правопорядка играют так называемые свободные средства массовой информации. Все эти безответственные демагоги стали соучастниками развязывания трагедии в Казахстане. Мы будем жестко реагировать на все акты правового вандализма», — заявил Токаев. Журналистов стали задерживать. 5 января был задержан журналист — сотрудник «Уральской недели» Лукпан Ахмедьяров, которого доставили в городской отдел внутренних дел, так и не сформулировав четко причины задержания. Спустя два дня было принято решение о его аресте на 10 суток по обвинению в участии в несанкционированном митинге. Также СМИ сообщали, что 6 января в Алматы под обстрелом погиб сотрудник телеканала «Алматы», еще один журналист ранен. Гендиректор информагентства «Фергана» Даниил Кислов сообщил, что их сайт заблокировали на территории Казахстана. И это несмотря на то, что в стране в принципе отсутствует доступ в интернет. В некоторых городах его всё же включают на несколько часов. А 11 января стало известно, что на 15 суток арестовали редактора сайта «Алтай ньюс» Дарына Нурсапара за освещение митинга в Усть-Каменогорске 5 января. Международная организация по правам человека Amnesty International заявила, что власти Казахстана должны освободить журналистов и активистов, которых задержали за освещение массовых протестов в январе. Amnesty International призвала власти Казахстана уважать права людей и провести расследование ситуаций с нарушением прав человека, таких как применение физической силы или убийства со стороны силовиков. Мари Стразерс добавила, что в Казахстане по-прежнему широко распространены несправедливые судебные процессы, пытки и другие виды жестокого обращения, а адвокатам часто отказывают в доступе к своим клиентам. По ее мнению, риск пыток и других видов жестокого обращения демонстрирует случай Викрама Рузахунова, джазового музыканта из соседнего Кыргызстана, который гастролировал в Казахстане и был задержан казахскими спецслужбами. Мари Стразерс считает, что власти должны восстановить неограниченный доступ в Интернет, разблокировать все другие формы общения и прекратить репрессии против тех, кто самостоятельно делится новостями.

