В Кыргызстане у мукомольных предприятий имеются запасы муки на 1,5-2 месяца. Об этом на брифинге 13 января сообщил президент Ассоциации мукомольных предприятий Рустам Жунушов. По его словам, по ранее заключенным контрактам поступает зерно с России. Ранее сообщалось, что в январе этого года ожидается поступление из России 30-40 тысяч тонн зерна. Он отметил, что при условии закрытия границ с Казахстаном, обеспечить кыргызстанцев мукой можно путем запрета на вывоз произведенной в Кыргызстане мукой из страны и за счет поставляемого из России зерна. «Мощности отечественных комбинатов позволяют на 100% обеспечить население страны мукой при наличии зерна», — цитирует Жунушова информагентство «Кабар». По его словам, на сегодняшний день 90% зерна завозятся извне — из России и Казахстана. «По причине остановки и закрытия мелькомбинатов с 2016 года посевные площади пшеницы сократились до 120 тысяч гектаров. Крестьянам, выращивающим пшеницу, пришлось продавать зерно на корма по низкой цене, которые не оправдывали затраты, и в результате крестьяне перешли на выращивание других культур», — сообщил он. В августе прошлого года кабмин для обеспечения продовольственной безопасности ровно на один год убрал налог на добавленную стоимость (НДС) при ввозе зерна и муки. На брифинге президент Ассоциации мукомольных предприятий попросил кабмин продлить обнуление НДС на 3 года. По его словам, это даст положительный эффект и позволит отечественным мукомолам обеспечить страну на 60-70% своим зерном. «На сегодня благодаря нулевой ставке на НДС нам удалось возобновить работу на 20 мукомольных предприятиях, удалось обеспечить граждан рабочими местами. Всего в республике в настоящее время функционирует 27 мукомольных предприятий, что в разы больше, чем в 2020 году (6-7 предприятий)», — отметил Жунушов. Цены на муку По словам Жунушова, цены на муку в Кыргызстане остались на прошлогоднем уровнем и лишь только из-за закрытия границы некоторое повышение цен наблюдается в Таласской области. Жунушов сообщил, что там такая ситуация сложилась из-за отсутствия комбинатов в области. «Комбинаты в регионе обанкротились и закрылись ввиду ввоза муки нелегальным путем через КПП “Чон-Капка” [Из-Казахстана]. Таласский регион потребляет только казахстанскую муку и мучные изделия. Так, отечественная и легально импортируемая продукция оказалась неконкурентоспособной и практически не завозится. Мукомольные предприятия готовы отправить в область продукцию предпринимателям или под гарантию МСУ по ценам производителя с надбавкой на транспортные расходы до области», — сказал он. Кыргызско-казахская граница 7 января в Погранслужбе Кыргызстана сообщили, что казахстанская сторона из-за неисправности своей Единой информационной системы в одностороннем порядке временно закрыла 5 из 7 пунктов пропуска. После этого президент пресс-секретарь президента Эрбол Султанбаев заявил, что на сегодняшний день в стране «имеются достаточные запасы социально-значимых продуктов и горюче-смазочных материалов». «Призываем граждан не опасаться возможного дефицита или резкого удорожания указанных продуктов», — обратился он. В ноябре прошлого года президент Садыр Жапаров сообщил, что у Кыргызстана проблемы с продовольствием из-за ряда причин в том числе с проблемами с маловодьем и низким урожаем. Тогда он говорил, что Госрезерве продовольствия Кыргызстану хватит на 90 дней. Позже в Погранслужбе Кыргызстана сообщили, что некоторые КПП начали работу в прежнем режиме. По данным ведомства 10 января, на кыргызско-казахской границе работают 4 пунктов пропуска из 7.

