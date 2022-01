Правозащитники Кыргызстана сделали обращение в ООН, ОБСЕ, Евросоюз и ряд организацией из-за задержания кыргызстанцев в Казахстане во время митингов. Они обеспокоены фактами нарушений законов и массовым нарушением прав людей в Казахстане. По их словам, уже известны факты о задержаниях сотрудниками казахской погранслужбы молодых мужчин – по признаку гражданства Кыргызстана во время перехода границы. «По информации, граждан Кыргызстана начинают избивать прямо на месте задержания. Эти действия осуществляются с целью фабрикации “доказательств” участия так называемых “иностранных террористов” в беспорядках в городах Казахстана», — считают правозащитники. Кроме этого, по данным правозащитников, силовики Казахстана устраивают облавы на рынках и в местах проживания иностранцев, а именно граждан соседних стран. «Мы, представители общественности Кыргызстана, выражаем протест по поводу творящегося беззакония со стороны властей и спецслужб Казахстана в отношении граждан Кыргызстана и других стран Центральной Азии», — говорится в обращении. Они также недовольны фактами применения пыток в отношении кыргызстанца музыканта Викрама Рузахунова, которого освободили из Казахстана после общественного резонанса. Читать по теме: «Я очень рад, что жив и здоров». Рузахунов рассказал, почему оговорил себя «Есть основания полагать, что подобные случаи носят массовый характер, судя по количеству арестованных и заявлениям президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева», — добавили они. Они также потребовали от властей Казахстана соблюдать права и свободы человека и действовать согласно международным обязательствам, которые подписала соседняя страна. В своем заявлении они обратились к генсекретарю ООН Антониу Гутерриша, чтобы организация рассмотрела вопросы массовых нарушений прав человека в Казахстане во время январских протестов. Также они просят рассмотреть использование военных не только Казахстана, но и стран ОДКБ против мирного населения. «Все случаи незаконных убийств, задержания, пыток и насилия в отношении мирных граждан, включая иностранных и, в частности, кыргызстанцев, должны быть тщательно расследованы, а виновные понести наказание в соответствии законами Казахстана и международным правом», — подчеркивают они. Правозащитники также отмечают, что силы ОДКБ не должны были вмешиваться во внутриполитические процессы Казахстана. Они также призвали власти Кыргызстана и Казахстана проверить информацию о каждом задержанном кыргызстанце и оказать им помощь на территории соседней страны. В Казахстане во время массовых беспорядков были задержаны еще четверо кыргызстанцев. Ранее по данным МИД, из Шымкента уже освободили 38 граждан Кыргызстана, тогда посол Кыргызстана в Казахстане Дастан Дюшекеев сообщал, что задержание было из-за нарушения миграционного законодательства. Кроме этого известно, что во время протестов в соседней стране погиб 32-летний кыргызстанец Азиз Мусаев. 12 января его мама выехала в Алматы, чтобы забрать тело Мусаева на родину. Митинги в Казахстане Митинг в Алматы. Фото: Vласть.kz В соседнем Казахстане несколько дней продолжались протесты, которые начались в Мангистауской области из-за повышения цены на сжиженный газ. В ночь с 4 на 5 января митинги переросли в столкновения демонстрантов с силовиками. На фоне непрекращающихся протестов президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 5 января обратился к членам ОДКБ и попросил поддержки для «преодоления террористической угрозы».Токаев назвал «террористами» демонстрантов, которые требовали снижения цен на сжиженный газ и снятия неприкосновенности с первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. Также он заявил, что «будет действовать максимально жестко» по отношению к митингующим. Позже премьер-министр Армении и председатель ОДКБ Никол Пашинян сообщил, что ОДКБ направит свои миротворческие силы в Казахстан. Митинги и беспорядки в Казахстане пошли на спад 7 января, когда власти страны провели так называемую «антитеррористическую операцию» и «зачистки», в которых были «ликвидированы» десятки человек. Скорее всего, ликвидацией власти Казахстана называют расстрелы демонстрантов. Тогда же в страну ввели военных от стран-членов Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Кыргызстан также отправил в Казахстан 150 своих военных, что вызвало споры среди кыргызстанцев. Уже 11 января Токаев заявил, что миротворческая миссия ОДКБ в Казахстане завершена, а вывод войск-союзников займет не более 10 дней.

Facebook Notice for EU! You need to login to view and post FB Comments!