Аксыйский районный суд Джалал-Абадской области 11 января вынес окончательное решение по делу об отравлении спиртом шестерых человек в селе Кара-Суу. Суд приговорил обвиняемую Бурулкан Эргешову к одному году пробационного надзора. Смерть шести человек 3 марта 2021 года в Аксыйскую территориальную больницу поступили четыре человека с признаками отравления, через некоторое время трое скончались. У больных подозревали отравление разбавленным в воде спиртом. Вскоре в больницу обратились еще 10 человек. Также стало известно о троих пострадавших, которые скончались у себя дома. Один из жителей в разговоре с изданием «Super.kg» рассказал, что 2 марта кандидатка в депутаты в Кара-Суйский айыльный кенеш Бурулкан Эргешова организовала «чай» для 20 человек. По ее словам, покойные отравились спиртным напитком. Также было отмечено, что Эргешова владеет местной аптекой. ОВД Аксыйского района было начато досудебное производство по статьям «Нарушение санитарно-эпидемиологических правил» и «Убийство по неосторожности». Экспертиза установила, что ее гости отравились метиловым спиртом. Жена одного из пострадавших Осмонаалы Чалыбаева Замира Кожобекова сообщила журналистам, что младший брат Эргешовой Алмазбек Эргешов был депутатом парламента, а его брат был главным врачом больницы. Кожобекова считала, что обвиняемая «может избежать» ответственности. *Алмазбек Эргешов в мае 2020 года сдал депутатский мандат. Вскоре на парламентских выборах того же года Эргешов принимал участие в числе партии «Кыргызстан», он шел под 30 номером в списке. Но результаты выборов были отменены. На судебном заседании Эргешова не признала вину. Однако она подтвердила, что подавала гостям еду и спирт разбавленный водой. По ее словам, в начале 2021 года она купила 3 литра спирта в Бишкеке, а 2 марта позвала односельчан на «чай». Также на судебном заседании стало известно, что сотрудники Аксыйского РОВД задержали человека, который продал спирт Эршгешовой и изъяли у него 120 литров спирта. Сын Эргешовой выплатил по 400 тысяч сомов компенсации каждой пострадавшей семье. Суд приговорил Эргешову к четырем годам лишения свободы за «убийство по неосторожности» и трем годам за «нарушение санитарно-эпидемиологических правил». Потом соединили две статьи и приговорили к пяти годам лишения свободы, но из-за возраста дали срок немногим более трех лет лишения свободы. Только вот суд снова заменил приговор — и вместо уголовного срока женщина получила один год пробационного надзора. *Пробационный надзор применяется к лицам, осужденным за менее тяжкие преступления. Осужденный не может быть лишен свободы и находится под контролем правоохранительных органов. В случае нарушения подсудимым условий испытательного срока он подлежит переводу в колонию строгого режима. «Угощение от кандидатки». Дело об отравлении метиловым спиртом на застолье в Аксы передали в суд — погибли шесть человек

