Городской суд Бишкека передвинул судебный процесс по рассмотрению меры пресечения Бактыбеку Калмаматову. Причиной стал факт личного знакомства судьи Шарабидина Токтосунова с политиком. «Судья выступил с отказом от рассмотрения дела, так как лично знаком с подозреваемым. Совет судей отстранил его. Сейчас пока неизвестно, когда будет следующий процесс, какой судья будет рассматривать», — сказала правозащитница Гүлгакы Мамасалиева. До судебного рассмотрения Бактыбек Калмаматов сказал, что был «взят под стражу ни за что, ни про что». Также он отметил, что ни один следователь или судья, который незаконно вел дело Садыра Жапарова «о попытке захвата власти», не был привлечен к ответственности. «Ни один следователь, незаконно расследовавший дело Садыра Жапарова, не был снят с должности. Ни один судья не был взят под стражу. И как после этого надеяться на справедливое расследование. До этих пор никто не понес наказания. Все забывают после выхода из тюрьмы и получения трона», — сказала она. *В 2012 году Садыру Жапарову было предъявлено обвинение в «попытке силового захвата власти». Жапаров, Камчыбек Ташиев и Талант Мамытов, тогда депутаты от партии «Ата-Журт», были признаны виновными. В 2013 году Жапаров был признан виновным в организации массовых беспорядков в Караколе Иссык-Кульской области и взятии в заложники Эмиля Каптагаева и приговорен к 11,5 годам лишения свободы. Однако, когда в 2020 году к власти пришел Садыр Жапаров, всех троих политиков оправдали. 24 декабря Первомайский районный суд Бишкека водворил Бактыбека Калмаматова в СИЗО ГКНБ до 9 февраля. Его задержали по подозрению в «разжигании расовой, национальной, национальной, религиозной или межрегиональной розни». 28 декабря прошлого года Калмаматов обратился к общественности из тюрьмы в виде письма, в котором утверждал, что информация о том, что он ведет переговоры с властями и дает показания против Исмаила Исакова, Ахматбека Келдибекова, Омурбека Текебаева и Жылдызкан Жолдошевой являются ложными. Задержание Бактыбека Калмаматова Бактыбек Калмаматов 22 декабря был задержан сотрудниками ГКНБ в аэропорту «Манас». В тот же день его допрашивали более восьми часов, он был водворен в СИЗО ГКНБ на 48 часов. Адвокатесса Калмаматова Айым Камчыбекова назвала подозрение в «разжигании расовой, этнической, национальной, религиозной или межрегиональной вражды» «политическим преследованием». «Это выдуманное обвинение. Весь народ видел эти видео. Нет никакой провокации. Только преследование оппозиционного политика», — сказала она. Бактыбек Калмаматов — был депутатом Жогорку Кенеша пятого созыва. Он также баллотировался на президентские выборы в этом году и набрал более 0,5%. Он тогда заявлял, что Садыр Жапаров пытается узурпировать власть. Экс-депутат также известен тем, что критиковал Жапарова за изменение Конституции, назвав предложенный проект «абсолютно ханским правлением». На прошедших 28 ноября парламентских выборах Калмаматов баллотировался в составе партии «Азаттык» и на дебатах критично высказывался о действующей власти. Партия не смогла набрать достаточное количество голосов и не получила мандаты в Жогорку Кенеше. По теме: Экс-депутат Калмаматов: С властями переговоры не веду и не даю показания против оппозиционных политиков

Facebook Notice for EU! You need to login to view and post FB Comments!