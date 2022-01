В телеграм-канале «СейчасКГ» опубликовали обращение рыбаков, которые заявили, что неизвестные люди запретили им рыбачить на участке в Орто-Токойском водохранилище. Им объяснили это тем, что эта территория находится в аренде. Что сказали рыбаки? По словам рыбаков, из-за теплой зимы они едут на подледную рыбалку на Орто-Токойское водохранилище. Однако 12 января их выгнали люди назвавшиеся «хозяевами» участка, где они рыбачили. Они добавили, что ранее уже встречали тех, кто владеет участком и делали обращение в Департамент водного хозяйства. По словам рыбаков, им обещали решить этот вопрос через договоренность об оплате за рыболовства. Однако вопрос так и остался открытым. При этом они не понимают, почему водохранилище находится в аренде. Позже в телеграм-канале появилась информация о том, что рыбаков выгнали и по другой причине — они оставляли после себя мусор и следы жизнедеятельности. При этом само водохранилище — это основной источник воды для одноименного села Орто-Токой, воду употребляют и в качестве питьевой. Что ответили в минсельхозе? В пресс-службе министерства сельского хозяйства рассказали журналисту «Клоопа» почему произошла ситуация с запретом на рыбалку. По их данным, существует положение о предоставлении участков в естественных и искусственных водоемах Кыргызстана. Согласно этому документу, Департамент рыбного хозяйства является основным пользователем рыбохозяйственного фонда и определяет водоемы для создания рыбных хозяйств. В минсельхозе отметили, что водоемы или участки предоставляют в пользование для рыбоводства по конкурсу до десяти лет. Так, Департамент в июле 2021 года провел конкурс на предоставление участка в Орто-Токойском водохранилище. В конкурсе победила компания «Орто-Токой ынтымагы». А 2 августа с компанией составили договор о предоставлении водоема для рыбохозяйственного освоения и использования в целях рыбоводства. Договор заключен между Департаментом рыбного хозяйства и «Орто-Токой ынтымагы». В ведомстве добавили, что арендаторы «Орто-Токой ынтымагы» ждут пока рыба вырастет и поэтому запретили рыбалку. Орто-Токойское водохранилище Орто-Токойское водохранилище находится на границе Нарынской и Иссык-Кульской областей. Оно расположено на реке Чу в нескольких километрах от села Орто-Токой. Кроме этого водохранилище известно своей красотой и зимой его посещают туристы. Видео дня: Замерзшее водохранилище Орто-Токой с дрона

