В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники ведомства изъяли пистолет неизвестной марки, ружье, ручную гранату Ф-1 и десятки патронов марки 5,6 × 15,6 мм R. «По предварительным данным, найденное оружие, патроны и боеприпасы были подготовлены для совершения особо тяжких преступлений», — сообщили в ГКНБ. Чей это тайник — выясняется. «Лица, добровольно сдавшие огнестрельное оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества и взрывные устройства правоохранительным органам, освобождаются от уголовной ответственности», — напомнили в ГКНБ. В Кемине найден тайник с оружием и боеприпасамиhttps://t.co/yohRZyfsOC pic.twitter.com/RjutBwJqXS — Kloop (@kloopnews) January 13, 2022 Карабин, нож и шкура убитого медведя. Милиция задержала жителя Аксыйского района за незаконный оборот оружия

