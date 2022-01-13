В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники ведомства изъяли пистолет неизвестной марки, ружье, ручную гранату Ф-1 и десятки патронов марки 5,6 × 15,6 мм R.

«По предварительным данным, найденное оружие, патроны и боеприпасы были подготовлены для совершения особо тяжких преступлений», — сообщили в ГКНБ.

Чей это тайник — выясняется.

«Лица, добровольно сдавшие огнестрельное оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества и взрывные устройства правоохранительным органам, освобождаются от уголовной ответственности», — напомнили в ГКНБ.

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