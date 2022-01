Внимание! Вас могут шокировать некоторые детали, описания произошедшего. «Клооп» публикует их для полной картины несчастного случая. Если вы впечатлительны — не читайте материал. В Бишкекском горкенеше 13 января прошло заседание комитета, где директор муниципального предприятия «Бишкекгорлифт» Майрамбек Саманчиев рассказал подробности гибели мужчины в лифте многоэтажки. Несчастный случай произошел 11 января в одном из домов Октябрьского района столицы. Тогда в МЧС сообщили, что мужчину зажало дверями, когда он выходил из лифта с ребенком в детской коляске. Ребенок не пострадал. По словам «Бишкекгорлифт» Саманчиева, о происшествии сообщила супруга погибшего 11 января. Сам лифт застрял чуть выше четвертого этажа. Прибывший на место лифтер обнаружил, что шахта лифта была открыта и там застрял человек. «Лифтер увидел, что голова и одна нога человека были в кабине, правая нога в положении по пуску вниз. Он пошел в машинное отделение и выключил рубильник. Затем прибыл электромеханик. Вместе они опустили кабину и вытащили пострадавшего и коляску с ребенком. К тому времени приехали спасатели МЧС», — рассказал директор «Бишкекгорлифта». Он добавил, что лифт, в котором произошел инцидент был в рабочем состоянии грузоподъемностью 320 кг, произведен в 1986 году, за 2021 год его ремонтировали два раза из-за мелких поломок. Кроме этого, по словам Саманчиева, в милиции уже начали дело по факту несчастного случая. Ранее 12 января мэрия Бишкека создала комиссию для разбирательства в происшествии. В нее вошли представители муниципального предприятия «Бишкекгорлифт», Госинспекции промышленности и милиции. «Комиссия проведёт обследование места происшествия и с учётом судмедэкспертизы подготовит экспертное заключение», — сообщили тогда в мэрии.

