Кыргызский акын-импровизатор Нурсултан Малдыбаев спел о протестах в Казахстане и выразил соболезнования казахскому народу. Он опубликовал обращение на своей странице в фейсбуке. «Как говорится, примирение и раздор могут внести и посол, и певец. Такой переворот мы сами пережили. В такой ситуации остается пожелать только хорошего. Так как мы являемся братскими народами, мы ездили к ним на айтыш (соревнования акынов), они к нам относились с почестями. Хотел выразить соболезнования», — сказал Малдыбаев в разговоре с «Клооп». Малдыбаев добавил, что его песня активно распространяется в Казахстане, а сами казахи связываются с ним и выражают благодарность. Акын в своей песне говорит о том, что «казахи страдали», поэтому молодежь вышла на митинг защищать «правду». «Душа моя, мой казах, Страдаешь ты от нечисти. Брат мой, мой казах, Испытал ты судьбы невзгоды», — поет он и называет казахов великим народом потомков Абая — поэта Ибрагима Кунанбаева. «Великий народ, потомки Абая, Вышедшая на площадь молодежь, С горящими за правду глазами, Пусть будут целы ваши головы», — поет акын. Ввод миротворческих войск ОДКБ в Казахстан акын посчитал «издевательством», считая, что «вторжение» усугубит ситуацию. Он критично высказался об участии в этом России, а народу Казахстана пожелал благополучия и мира. Нурсултан Малдыбаев огорчен количеством жертв трагических событий в Казахстане. «Пролилась кровь неожиданно, Столько человек погибло. В миг грянула беда, Что даже не прочитана последняя молитва», — поет он. Малдыбаев в своем послании сказал, что кыргызы и казахи — это два крыла одной птицы, и кыргызский народ очень переживает за соседей. «Открываем мы свои объятья, Обнимаем вас мы крепко, Соболезнуя казахам. Кто нам еще так близок? Прошу от имени кыргызов, Не трогайте казахов!» — поет он. Митинги в Казахстане Протесты в Казахстане начались 2 января на западе страны в городе Жанаозен. Там жители возмутились ростом цен на сжиженный газ и вышли на мирный протест. Через несколько дней на митинги вышли жители и ряда других городов, а экономические требования переросли в политические. Протестующие стали требовать отставки действующей власти и снятия неприкосновенности с первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. В итоге в ночь с 4 на 5 января правительство Казахстана ушло в отставку. Но протесты не прекратились, а в некоторых городах переросли в столкновения с силовиками. Наиболее тяжелая ситуация сложилась в Алматы, где столкновения сопровождались погромами. На фоне непрекращающихся протестов президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назвал протестующих «террористами». Тогда же он обратился к лидерам стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) с просьбой оказать помощь для «преодоления террористической угрозы». Однако уже 11 января, выступая в мажилисе (нижняя палата парламента), он объявил о завершении основной миссии миротворцев ОДКБ. По его словам, ситуация во всех регионах страны стабильная. «Через два дня начнется поэтапный вывод контингента ОДКБ, он займет не более 10 дней», — цитирует Токаева vlast.kz. Отношение к протестующим также изменилось. Сначала Токаев говорил «террористы» — и звучало это так, словно под этим имеют в виду всех протестующих. Потом он объявил о 20 000 человек, которых специально обучили из вне и они напали на Казахстан — после политик удалил этот твит. Также сообщалось о якобы говорящих на арабском боевиках. Потом власти и правоохранительные органы сообщали об участии жителей «соседней страны» в погромах Алматы, а за безработного погромщика пытались выдать знаменитого кыргызского пианиста Викрама Рузахунова. Этот скандал был освещен мировыми СМИ и позиция властей Казахстана снова изменилась. Президент Токаев заявил, что «террористы» нападали на морги и выкрадывали тела своих соратников. Правоохранительные органы перестали делать акцент на якобы участии иностранцев из соседних стран, сообщая о задержании потенциальных «мародеров» из других областей. Также Токаев заявил, что протестами казахстанцев воспользовались преступники. «Под ширмой стихийных протестов развернулась волна массовых беспорядков. Как по единой команде появились религиозные радикалы, криминальные элементы, отъявленные бандиты, мародеры и мелкие хулиганы», — заявил Токаев.

