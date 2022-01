Аккаунты в Facebook и Instagram дочери первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Алии Назарбаевой исчезли. Это случилось после того, как она впервые за долгое время 13 января опубликовала в Instagram пост про ситуацию в Казахстане. После гневных комментариев под постом, Назарбаева отключила их. В своем посте Назарбаева заявила, что тяжело переживает трагические события в стране и не может словами выразить боль и сожаление из-за жертв. «Выражаю искренние соболезнования семьям всех погибших. Пусть этот жестокий урок для всех нас станет последним в нашей истории. Это неправильно, когда люди гибнут в мирное время. Благодарю вас за слова поддержки, которые получаю от вас. И благодарю вас за моральную поддержку моего отца в данный момент, он получает много сообщений в эти дни от жителей разных регионов», — написала дочь Назарбаева. Также она пожелала Казахстану мира и процветания, а казахстанцам — благополучия и здоровья. Telegram-канал Qumash сообщил, что местоположение аккаунта Алии Назарбаевой, с которого она написала пост – Объединенные Арабские Эмираты. Кто такая Алия Назарбаева? Алия — младшая дочь экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. Издание The Telegraph сообщало, что Алия приобрела особняк на севере Лондона в районе Хайгейт в 2006 году с целью получения вида на жительство в Великобритании. По данным издания, это одна из самых крупных покупок, которые она приобрела после вывода $300 миллионов с территории Казахстана. «Стоимость особняка — 8,75 миллиона фунтов стерлингов. Еще $14 миллионов она потратила на покупку дома в Дубае. Также приобрела самолет Bombardier Challenger за 18 миллионов фунтов стерлингов», — сообщает издание. The Telegraph отмечает, что сведения стали известны после конфликта Алии Назарбаевой с двумя финансовыми консультантами, которых она обвинила в нечестности, незаконном присвоении средств и заговоре с целью мошенничества и нарушении обязанностей. Также сообщается, что дочь елбасы в 2006 году якобы продала часть пакетов акций, которые принадлежали ей, и получила за них около $325 миллионов. Отмечалось, что она учредила фонд в Лихтенштейне и доверила своим советникам $150 миллионов. Действия Токаева 11 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в мажилисе парламента поручил прекратить работу компании «Оператор РОП», которую связывают с Алией Назарбаевой, младшей дочерью бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. Токаев считает, что утилизированным сбором, которым занимается компания, должна заняться госорганизация. «Деятельность “Оператор РОП” вызывает в обществе множество вопросов. Поручаю правительству прекратить администрирование и распоряжение утилизационного сбора компанией “Оператор РОП”», — заявил Токаев. Компания «Оператор РОП» появилась в 2015 году. Она занимается сбором, транспортировкой, переработкой и утилизацией отходов таких товаров, как автотранспорт, шины, аккумуляторы, масла и спецжидкости , электрическое и электронное оборудование. По официальным данным, средства «Оператор РОП» направляются на создание инфраструктуры, которая необходима для сбора и переработки отходов. На начало 2020 года, за три года на счета «Оператора РОП» поступило миллиард долларов. Протесты в Казахстане и отставка Назарбаева Протесты в Казахстане начались 2 января на западе страны в городе Жанаозен. Там жители возмутились ростом цен на сжиженный газ и вышли на мирный протест. Через несколько дней на митинги вышли жители и ряда других городов, а экономические требования переросли в политические. Протестующие стали требовать отставки действующей власти и снятия неприкосновенности с первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. 5 января Касым-Жомарт Токаев отправил правительство в отставку, а также сказал, что Совет Безопасности страны, которым ранее руководил первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, отныне возглавляет он. Но протесты не прекратились, а вовсе переросли в вооруженные столкновения демонстрантов с силовиками. Наиболее тяжелая ситуация сложилась в Алматы, где столкновения сопровождались погромами. Нурсултан Назарбаев был первым президентом Казахстана и правил страной почти 30 лет. Назарбаев покинул свой пост в марте 2019 года и предложил Токаева на пост главы государства. После ухода с поста президента Назарбаев возглавил Совет безопасности Казахстана. Эту должность он мог занимать пожизненно, закон об этом принял парламент еще в мае 2018 года. Выглядело это как двоевластие — Назарбаев занимал важный пост с большими полномочиями и был лидером нации, члены его семьи занимали должности в разных органах, а министерства возглавляли его ставленники. Он даже поехал на неформальную встречу лидеров стран СНГ в Санкт-Петербург в декабре 2021 года, хотя лидер Казахстана — это Токаев. Токаев тоже был на встрече. На 13 января ситуация в Казахстане относительно стабильная. В стране появился интернет, нет новых очагов беспорядков, а ОДКБ, которая ранее ввела своих миротворцев в Казахстан, уже вывела их обратно.

Facebook Notice for EU! You need to login to view and post FB Comments!