Василий Дашков. Первомайский райсуд Бишкека отпустил экс-главу госпредприятия «Кыргыз Темир Жолу» Василия Дашкова под домашний арест по состоянию здоровья. Об этом 14 января «Клоопу» сообщили в пресс-службу суда. Там отметили, что Дашков будет находится под домашним арестом «на срок судебного разбирательства». ИА 24.kg ссылаясь на собственные источники сообщило, что уголовное дело в отношении экс-главы «Кыргыз темир жолу» передано в суд. В пресс-службе Первомайского райсуда «Клоопу» рассказали, что дело по существу уже рассматривается и первое заседание состоится 24 января. Задержания Дашкова и перевод в «Бикард» Бывшего главу «Кыргыз Темир Жолу» Дашкова в 2020 году задерживали дважды. Первый раз, 18 мая — и хотя тогда ГКНБ отрицал это, Первомайский райсуд 19 мая сообщил, что Василия Дашкова отпустили под домашний арест до 18 июля. Его подозревали в выводе 1,1 млрд сомов из госпредприятия с мая по декабрь 2020 года. Уже 9 июня ГКНБ сообщил о повторном задержании Василия Дашкова из-за того, что он не возместил государству нанесённый им ущерб. Однако уже 1 июля стало известно, что из-за состояния здоровья Дашкова перевели в частную клинику «Бикард», куда также по этой причине довольно часто переводят и других чиновников обвиняемых в коррупции. Например, там вместо СИЗО пробыли экс-зампред таможни Райымбек Матраимов и экс-премьер Мухаммедкалый Абылгазиев. Однако, 26 августа видеоблогер Санжар Калматай опубликовал видео, на котором Дашков сидит на скамейке у клиники и разговаривает с женщиной. Уже на следующий день ГКНБ сообщил, что Дашкова вернули в СИЗО. Также в ГКНБ сообщили, что начато расследование по факту распространившегося видео, где задержанный Дашков свободно гуляет по территории частной клиники «Бикард». Дашков, как человек, находящийся под арестом, должен был постоянно находиться под конвоем. По итогу служебного расследования освободили от занимаемых должностей начальника СИЗО ГКНБ и его заместителя.

