Мать 23-летнего Сыймыка Омурбек уулу, которого задержали казахстанские пограничники, обратилась к властям страны. Об этом пишет издание «Азаттык». По информации сайта, Чынара Тамаева просит президента Садыра Жапарова и главу госкомитета нацбезопасности Камчыбека Ташиева помочь ей вернуть сына. Тамаева рассказала, что 10 января ее сын отправился на поиски скота в урочище Каркыра Тюпского района Иссык-Кульской области и случайно перешел линию границы с Казахстаном. Там его задержали. Реакция властей на задержание 12 января депутат Акылбек Тумонбаев на заседании Жогорку Кенеша сообщил про задержание кыргызстанца. Тогда торага Талант Мамытов дал протокольное поручение министерству иностранных дел и погранслужбе. Информацию 13 января подтвердили в погранслужбе госкомитета нацбезопасности (ГКНБ). В ведомстве сообщили, что проводятся переговоры для освобождения кыргызстанца. Каркыра Урочище Каркыра до 2008 года принадлежало кыргызстану. В 2009 году Жогорку Кенеш ратифицировал соглашение, по которому часть долины Каркыра отошла Казахстану, что вызвало недовольство среди широкого слоя населения. Партия «Ак-Жол» выступила за ратификацию, «СДПК» и «Партия Коммунистов» — против. В то время четкая граница между Кыргызстаном и Казахстаном не была определена. Спорной территорией двух государств была северо-западная часть Кыргыстана в Таласской области и северо-восточная часть Кыргызстана [прилегающая территория реки Каркыра в Иссык-Кульской области]. После ратификации документа, месторождение гранита и часть земель вблизи реки Каркыра перешли Казахстану. Кыргызстан отдал пастбища, а взамен от Казахстана получил землю под пашни. «Каркыра – лучшее место перешло Казахстану, взамен предоставили такие земли, которые для Кыргызстана не имеют никакого значения. Талас – тоже самое. Мы отдали месторождение гранита», – говорил «Клоопу» в 2009 году депутат от партии «СДПК» Осмонбек Артыкбаев. Изначально договор о госгранице между Кыргызстаном и Казахстаном был подписан 15 октября 2001 года в Астане, где вышеперечисленные споры на счет земель не были оговорены. Юридически установленных границ между Кыргызстаном и Казахстаном не было. Депутат от партии «Ак-Жол» Зайнидин Курманов отмечал, что вопрос с границей должен быть решен, иначе Кыргызстан «останется без территории». На пленарном заседании депутатов он говорил, что «у Кыргызстана есть границы только с Китаем, с другими государствами — нет, следовательно, у Кыргызстана нет территории». Несмотря на споры депутатов, спикер парламента Адахан Мадумаров тогда поставил вопрос на голосование. Парламентарии должны были решить судьбу договора между странами об их территориальной границе, подписанного в 2001 году. Голосование было начато, несмотря на то, что депутаты от «СДПК» и «Партии Коммунистов» предлагали не спешить с ратификацией. Голосование завершилось тем, что из 82 депутатов принимавших участие в голосовании, за проголосовало 65 депутатов, против – 14. Трое воздержались.

