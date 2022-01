Минздрав сообщил, что распыление коронавирусной инфекции самолетом или вертолетом с неба — фейк. В минздраве отметили, что распространение следов на небе не говорит о распространении коронавирусной инфекции. По информации ведомства, COVID-19 неустойчив во внешней среде, потому что ультрафиолетовое излучение солнечного спектра быстро и эффективно уничтожает вирус. «Аэрозоль, способный инфицировать других, распространяется в радиусе одного метра вокруг зараженного человека, а вирус не способен переноситься на большие расстояния», — пояснили в ведомстве. По информации ведомства, чтобы заразиться коронавирусом, нужны определенные условия: если ты находишься с зараженным в закрытом помещении, если потрогал зараженную поверхность, а затем поднес руки к глазам, рту, носу и не соблюдал гигиену. «Коронавирус передается воздушно-капельным путем: когда в дыхательные пути здорового человека попадают капли, выделяемые из дыхательных путей больного, например, при кашле, чихании или при общении», — сообщили в минздраве. Отметим, в соцсетях стала распространяться информация о самолетах, которые якобы распыляют над городами вирус. «Сконденсированная влага» Не распространять фейковую информацию о распылении штамма «Омикрон» воздушным путем просит и пресс-служба департамента гражданской авиации. «В конце декабря 2021 года в аэропортах Бишкека и Оша наблюдался густой туман, видимость была 200 метров с кратковременным улучшением из-за чего нарушился график вылетов и приема самолетов в аэропорту “Манас”. В связи с этим, воздушные суда были вынуждены кружить над городом на высоте 1800-7000 метров и ждать посадки или были перенаправлены на запасные аэродромы», — сообщают в ведомстве. В ведомстве отметили, что видимый в воздухе след состоит из сконденсированной влаги (капель или ледяных кристаллов) и возник в атмосфере за движущимися воздушными судами. По сообщению департамента, это явление наблюдается наиболее часто в верхних слоях тропосферы. «В дальнейшем северным потоком на высотах конденсационный след от воздушных судов сместился к городу Бишкек», — отметили в ведомстве. Конспирологические теории В ходе работы с коронавирусом врачи и ученые получают все больше данных о новой инфекции и способах лечения от нее. Однако вместе с новыми знаниями распространяется и дезинформация, а также конспирологические теории о том, что на самом деле скрывается за пандемией. Помимо обычных людей конспирологию распространяют знаменитости, опинион-лидеры и даже политики и госчиновники разных стран. Кроме соцсетей и интернет-сообществ теории заговора о коронавирусе просочились на телеканалы (в том числе, на федеральные) и радиостанции. Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) даже запустила отдельную страницу для развенчания «мифов и ложных представлений» о COVID-19. Конспирология или теория заговора – это концепция, которая объясняет событие, их цепь или сложившуюся ситуацию результатом заговора. Участниками заговора обычно выступают как группа людей, например, тайное мировое правительство, так и сверхъестественные существа – инопланетяне или рептилоиды. Цель таких мнимых заговорщиков – собственные корыстные интересы и амбиции. Обычно у таких теорий заговора нет прямых доказательств и проверенных фактов. Их отсутствие сторонники теорий оправдывают «засекреченными документами» или препятствием со стороны официальных властей. Например, существуют ложные теории о том, что коронавирус создан искусственно, вакцинация делает детей аутистами, Билл Гейтс хочет чипировать население и много разных других теорий. Читать еще: Наденьте шапочки из фольги. Рассказываем о массовом чипировании, адренохроме и прочей коронавирусной конспирологии

