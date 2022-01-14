6 января президент Садыр Жапаров освободил от занимаемой должности министра цифрового развития Дастана Догоева и назначил исполняющим обязанности министра Талантбека Иманова. Также глава государства решил предложить его кандидатуру для утверждения на пост Жогорку Кенешу.

Издание Factcheck.kg изучило биографию Талантбека Иманова. Журналисты выяснили, что Иманов начал свою карьеру в качестве сотрудника охраны, затем занимал руководящие должности в крупных частных компаниях. Также Иманов был водителем одного из соратников Максима Бакиева. В 2020 году Иманов принимал участие в парламентских выборах в числе партии «Биримдик».

От охранника до руководителя

35 летний Иманов родился в селе Үч-Кайнар Ак-Суйского района Иссык-Кульской области. После окончания школы чиновник учился в профессиональном лицее №14 в Караколе на специальности сопровождающий гид, а после получил образование в Кыргызском национальном университете им.Жусупа Баласагына по специальности юриспруденция.

В 2008-2010 годы Иманов работал охранником на военно-промышленном заводе «Дастан». После революции 2010 года Иманов занимал руководящие должности в ОсОО «Газпром нефть Азия», «дочке» завода «Дастан» «Улане», ЗАО «Полигон». Иманов является председателем правления завода «Дастан» с марта 2020 года.

В 2020 году Иманов баллотировался в депутаты Жогорку Кенеша и шел под №9 в списке провластной партии «Биримдик». Тогда он внес 1,5 млн сомов в избирательный фонд.

Водитель Алексея Ширшова

Журналисты издания Factcheck.kg также установили, что Иманов до 7 апреля 2010 года был личным водителем ближайшего соратника Максима Бакиева Алексея Ширшова. Обвиненный в создании коррупционных схем в энергетическом секторе Кыргызстана Ширшов после падения бакиевской власти покинул страну.

До 2010 года Ширшов считался «серым кардиналом» в энергетическом секторе Кыргызстана. Сообщается, что он консультировал сыновей бывших президентов, Айдара Акаева, а затем Максима Бакиева, по вопросам энергетики страны. Кроме этого, считается, что «коррупционные схемы Ширшова» в энергетике Кыргызстана продолжают работать до сих пор.

В 2010 году Иманов был допрошен в качестве свидетеля по делу об ограблении дома Ширшова. Он сообщил, что 7 апреля примерно человек 10 забрали из дома Ширшова телевизор и приставку. Иманов также сообщил, что в сентябре 2010 года с ним связался отец Алексея Ширшова и попросил его «пожить, а заодно присмотреть за их домом». Журналисты отметили, что Иманов до сих пор проживает в доме Ширшова.

«Кадры Бакиевых»

В ноябре 2020 года бывший президент Роза Отунбаева в интервью с журналисткой Майраш Базлакуновой рассказала, что при Жапарове к власти начали возвращаться «люди Бакиевых».

«Те, которые избивали и убивали журналистов, занимают ключевые посты. Куда не посмотри — “бакиевские кадры”», — сказала она.

В качестве примера, Отунбаева привела утвержденную на тот момент кандидатуру на должность руководителя аэропорта «Манас» Бактыбека Сыдыкова. Он руководил аэропортом и при Бакиеве, а его отец Үсөн Сыдыков возглавлял администрацию президента. На данный момент Бактыбек Сыдыков депутат Жогорку Кенеша.

Кроме этого, в седьмой созыв прошли директор телеканала NewTV Нурланбек Шакиев, который показывал Курманбека Бакиева «с хорошей стороны», а также человек занимающий должность генпрокурора Элмурза Сатыбалдиев.

Депутат Дастан Бекешев говорил, что назначение «пробакиевских кадров» «напоминает 2009 и даже 90 годы». Такое заявление депутат сделал после прихода Кубанычбека Бөкөнтаева на пост председателя Нацбанка. Бөкөнтаев был председателем Национального банка при Бакиеве и после революции не работал в банковской сфере 11 лет.

Мурат Укушов, спецпредставитель президента в парламенте при Бакиеве, 18 октября также был назначен начальником юридического отдела администрации президента.