Бишкекский городской суд 13 января сообщил о рассмотрении дела бывшего депутата Жогорку Кенеша Карганбека Самакова. По решению суда Самаков был оправдан, а арест на имущество был снят. «На основании постановления руководителя группы следователей Генеральной прокуратуры решение об аресте Самакова было отменено. Остальная часть решения была оставлена без изменений. Запрос адвоката Самакова был удовлетворен», — говорится в сообщении городского суда. 18 декабря 2021 года Верховный суд отменил решение Бишкекского городского суда, которое было принято в отношении Карганбека Самакова 2 сентября того же года. Его обвиняли в незаконной трансформации земель с 2015 года. В чем обвиняли Самакова? Дело в отношении экс-депутата Карганбека Самакова и других лиц было возбуждено в 2015 году. А в 2017 году Октябрьский райсуд приговорил Самакова к 10 годам лишения свободы, но с учетом двух амнистий срок сократили до трех лет. Сообщалось, что к этому времени экс-депутат уже успел продать земли на $8 млн. Его признали виновным в незаконной трансформации 262 гектаров земли Байтикского, Лебединовского и Кара-Жыгачского айыл окмоту из категории сельскохозяйственного назначения в земли населенных пунктов в 2008 году. Других фигурантов дела Кубанычбека Самакова — Абая Таштанбекова, Аликбая Сариева, Эрниса Койчуманова и Урмата Нурдинова — суд приговорил к 8 годам колонии усиленного режима с конфискацией имущества. Однако с учетом амнистий им сроки сократили до пяти лет. По версии следствия, они перепродали трансформированные земли по более высокой цене. В этом им помогали свергнутый президент Курманбек Бакиев и его брат Жаныш Бакиев — за это их приговорили к 10 годам тюрьмы. Под документом о трансформации земель подписались бывший первый вице-премьер-министр Искендер Айдаралиев и экс-премьер-министр Игорь Чудинов. Их обвинили в незаконном постановлении и оштрафовали каждого на 5 млн сомов. Игорь Чудинов Чем владеет семья Самакова? Издание Factcheck.kg выяснило, чем в 2021 году владеет семья Самаковых. Фактчекеры выяснили, что Самаков во время депутатства имел бизнес, несмотря на то, что это запрещено кыргызским законодательством. «Согласно данным минюста, Карганбек Самаков с 2007 года является соучредителем компании ОсОО «Алтын-Чуй», занимающейся строительно-монтажными работами. Отметим, что на момент основания фирмы Самаков занимал должность депутата Жогорку Кенеша», — сообщили в Factcheck.kg. Также, по данным журналистов, Самаков в 2020 году стал соучредителем компании ОАО «Строительство Капитального Социализма», которая занимается «сжижением и повторной газификацией для транспортирования природного газа». Дети Карганбека Самакова, по информации Factcheck.kg, тоже владеют бизнесом. Самым пробивным из них оказался Кубанычбек Самаков — за ним числится четыре компании. Вместе с отцом был признан виновным в незаконной трансформации земель в 2017 году. Его приговорили к 8 годам лишения свободы с конфискацией имущества, но с учетом амнистии срок сократили на одну треть. При этом Самаков-младший на сегодняшний день владеет двумя производствами: производство промышленных газов «Биотек» и производство очищенных нефтепродуктов в том числе брикетов из нефтепродуктов «БИОПРОМ». Также у него есть «Инвестиционный центр «КА Азия» и компания, занимающаяся оптовой торговлей «ELEGANT-сервис». У другого сына, Амана Самакова, также нашли компанию «Скрепка». Она занимается «оптовой неспециализированной торговлей».

